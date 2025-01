INTERVIU // Elena Săvulescu, artist plastic: „De la tablouri pictate nonconformist la o geantă, o scrumieră, un suport de lumânări, omuleți decorativi, bijuterii, vitralii, sticla poate îmbrăca atâtea forme încât nici nu-ți imaginezi”

Cât de frumoasă este arta atunci când reușește să transforme imperfecțiunile, vulnerabilitatea în obiecte admirabile ce reflectă sufletul artistului dar și spiritul epocii în care trăim! Este ideea care mi-a venit în minte atunci când am văzut pentru prima dată creațiile Elenei Săvulescu, artist plastic care practică pictura ca un hobby, împărtășind rezultatul muncii sale în mediul online. Deși nu este un artist care câștigă venituri de pe urma tablourilor sale sau care își expune operele în cadrul unor expoziții, talentul și creațiile sale sunt similare oricărui alt artist profesionist.

publicul larg poate lua contact cu un limbaj creativ și cromatic unic. Bucăți de sticlă spartă sunt pictate și transformate în obiecte de decor originale sau în bijuterii de o eleganță aparte, iar când privești tablourile sale simți că se întinde o largă paletă de sentimente. Într-o lume plină de un consumerism dezlănțuit, unul dintre principiile care stau la baza creațiilor Elenei Săvulescu este sustenabilitatea, căci toate materiale folosite în creațiile sale sunt reciclate.

Prin ceea ce face mi-a amintit de principiile care stau la baza artei japoneze Kintsugi (金継ぎ, „tâmplărie de aur”) prin care ceramica spartă a vaselor de odinioară este lipită cu aur, astfel că obiectul final, prin imperfecțiunile sale devine mai frumos și mai valoros decât originalul.

Am vrut să aflu mai multe despre originea acestui proces creativ chiar de la Elena Săvulescu. Ea a fost de acord să ofere un interviu pentru cititorii B1TV.RO în care împărtășește povestea din spatele operelor sale.

Elena Săvulescu: Oglinda este un portal de energie și de atunci mă tot gândesc că și oamenii sunt de fapt un portal către alți oameni

Reporter: Obiectele pe care le creezi îmbină aspecte ce țin de arta plastică, precum pictura, cu elemente de design. Ca artist amator, când ai descoperit că ai un talent aparte pentru aceste domenii și cum a evoluat de-a lungul timpului preocuparea pentru ele?

Elena Săvulescu: Din copilărie. Mereu am fost atrasă de zona acesta hand-made deși pe atunci nu exista acest concept în viața de zi cu zi. Îmi plăcea să am cât mai multe culori, acuarele, carioci, lipici, cretă, tot felul de texturi și materiale.

Îmi amintesc că în clasele primare aveam o materie (nu cred că mai există în prezent în școli) ce se numea “lucru manual” și unde am învățat să confecționez diverse, de la păpuși din fire de lână la tot felul de decorațiuni din hârtie.

În liceu însă (apropo, am fost în clasă de educator-învățător) lucrurile au devenit mai serioase. Un educator trebuia să știe să deseneze, să cânte, să vorbească corect; clasa noastră trebuia să fie un exemplu, noi reprezentam școala.

Fostul meu diriginte fiind pictor m-a făcut să clasez desenul pe o altă ierarhie a importanței materiilor școlare. Dacă în primele 8 clase desenul era și el acolo în orar ca să fie, că de, făcea parte din programa școlară, în liceu perspectiva mi s-a schimbat. Nu mai schițam pe un bloc mic de desen, foloseam carton duplex, iar uneori tema avea și câte două săptămâni de lucru până era gata.

Primul desen a fost ROGVAIV – ul (Roșu – Orange – Galben – Verde – Albastru – Indigo – Violet) – acel cerc curcubeu care m-a învățat despre teoria culorilor (culori calde/reci/complementare). Apoi am învățat cum se mă joc cu umbrele și cu tonurile de alb & negru. Fiecare oră de desen venea cu o altă temă de studiu și totodată eram uimită de ce reușeam să lucrez doar prin exercițiu. Și cel mai important, era un proces foarte relaxant.

Ulterior, de-a lungul timpului această pasiune m-a urmărit tot timpul, parcă încerca să-mi atragă atenția „Hei, sunt aici! Alege-mă!”. Am avut o perioadă în care am croșetat, o altă perioadă în care îmi confecționam accesorii din mărgele, o perioadă în care am citit despre cum ai putea să-ți creezi propriul parfum (deși nu am concretizat procesul), mereu căutam să meșteresc ceva, fără să am un scop anume, pur și simplu îmi făcea plăcere, eram Eu în elementul meu. Nu îmi dădeam seama că această îndeletnicire a mea mă poate dezvolta mai mult și că o pot transforma din pasiune în misiune.

În prezent viața m-a condus să fiu pictor pentru bijuteriile din lemn, lucrate în atelierul Mokko și recent am lansat proiectul Elain unde vreau să împărtășesc din creațiile și proiectele mele hand-made. Și da, fac toate astea în paralel cu jobul meu full-time.

Reporter: Ce reprezintă pentru tine acest proces al creației artistice? Ce simți atunci când lucrezi efectiv la creațiile tale și în ce măsură este un proces spontan dictat de emoțiile de moment sau un proces planificat, schițat înainte de a te apuca de lucru?

Elena Săvulescu: Pentru mine acest proces reprezintă un mediu sigur, cald, în care nu există corect sau greșit, în care mă pot exprima așa cum simt, în care pot să-mi ascult în liniște gălăgia din capul meu.

În mare parte este un proces spontan și foarte natural, totul devine planificat doar în momentele în care trebuie să livrez și atunci trebuie să îmi aloc o marjă de timp astfel încât să mă asigur că totul este lucrat impecabil.

Reporter: Citeam undeva că industria modei și tot ce ține de design reprezintă una dintre cele mai poluante industrii. Cum se reflectă grija pentru mediu și sustenabilitatea în produsele tale?

Elena Săvulescu: Eu iubesc natura, îmi place să fac drumeții montane, să fac sport în aer liber; natura ne oferă atâta frumusețe și simplitate, doar să știm să o primim.

De aceea e obligatoriu să AM, să AVEM cu toții grijă de natură.

Reciclez tot ce pot, de la funde, panglici, recipiente din sticlă, cutii. Mai nou lucrez decorațiuni interioare din jesmonite, un material non toxic, pe bază de apă care nu conține solvenți nocivi. Nu este inflamabil și emite niveluri scăzute de COV-uri (Compuși Organici Volatili).

Reporter: Chiar daca ești la început de drum, am văzut în creațiile tale câteva principii clare. De exemplu, ceva care este de obicei aruncat, marginalizat, considerat un gunoi tu îl transformi într-un obiect artistic impresionant. Apoi, o predilecție pentru sticlă, un material aparent rece și fad. Dar tu transformi sticla prin cromatica folosită în ceva călduros, luminos. Ce reprezintă aceste contraste pentru tine? E un mesaj pe care vrei să îl transmiți prin intermediul lor?

Elena Săvulescu: Dintotdeauna mi-am dorit să fiu diferită de ceilalți. Într-una din zile tot învârteam caleidoscopul și priveam fascinată cum mărgelele se reflectau în oglinzi. Acela a fost momentul în care am știut că vreau să lucrez cu acest material, iar universul m-a ghidat către Laura Tartau, singurul artist pe care eu îl cunosc personal care face adevărate minunății din sticlă și metal și care a devenit un fel de mentor pentru mine.

Ea m-a învățat cum se produce magia. Practic tot ce implică acest proces, de la ustensilele necesare până la tăierea sticlei, șlefuirea, gravarea și asamblarea pieselor finale. Tăierea necesită pe lângă precizie și îndemânare, aplicarea unei forțe care să ajute diamantul să pătrundă în sticlă. Altfel, riști doar să zgârii sticla. Dar știi care sunt de fapt ingredientele esențiale? Nu forța, ci practica și răbdarea.

De la tablouri pictate nonconformist la o geantă, o scrumieră, un suport de lumânări, omuleți decorativi, bijuterii, vitralii, sticla poate îmbrăca atâtea forme încât nici nu-ți imaginezi.

Oglinda este un portal de energie și de atunci mă tot gândesc că și oamenii sunt de fapt un portal către alți oameni.

Reporter: Cum arată pentru tine planurile de viitor în legatură cu pagina elain.ro? Cum îți propui să continue această poveste?

Elena Săvulescu: Fix ca o poveste, pagină cu pagină, capitol după capitol. Îmi doresc să creez cât mai mult și să aduc o pată de culoare oricui ajunge pe pagina mea.

