Intotero: Programul de fertilizare in vitro (FIV) va fi reluat de săptămâna viitoare. Documentele se vor transmite printr-o platformă digitală. Suma va rămâne aceeași (VIDEO)

Programul de fertilizare in vitro (FIV) al Ministerului Familiei va fi reluat de săptămâna viitoare, a anunțat ministrul Natalia Intotero (PSD). Valoarea voucherelor rămâne aceeași – 15.000 de lei.

Intotero, despre programul de fertilizare in vitro (FIV)

„ îl vom relua de săptămâna viitoare. Nu pot să spun acum cu exactitate ziua, dar o vom anunța public și prin intermediul dvs.

Deci toți cei interesați își pot pregăti documentele. Va fi un proces de scurtă durată, având în vedere că, față de anul trecut, acum toate documentele se vor transmite printr-o platformă digitală și voucherele vor fi transmise către beneficiari în aceeași formulă, nu mai prin intermediul Poștei, ca să mai pierdem 1 – 2 luni.

Va rămâne aceeași sumă 15.000 lei, respectiv 5.000 lei pentru tratamentul cu medicamente și 10.000 pentru procedura medicală în sine.

Va fi primul venit eligibil, primul servit. Deja am primit foarte multe solicitări. (…)

În cadrul dosarului e vorba și de o adeverință pe care trebuie s-o pună la dispoziție, dată de medicii specialiști care sunt ginecologi pe partea de fertilizare în vitro, iar acea adeverință își are valabilitatea 60 de zile, așa că e timp suficient”, a explicat ministrul Natalia Intotero, pentru B1 TV.