Laureata Nobel pentru pace, Malala, a prezentat un documentar la Toronto: Filmul arată cum trăiesc femeile dintr-o comunitate care se ocupă cu pescuitul

Comunitatea tradițională, înscrisă pe lista patrimoniului cultural imaterial a UNESCO în 2016, este în pericol

„The Last of the Sea Women” spune povestea convingătoare a comunității matriarhale haenyeo, ai cărei membri se întrețin pescuind în largul insulei Jeju din Coreea de Sud, folosind doar costume de neopren, măști, flippers, coșuri și cârlige.

Comunitatea tradițională, înscrisă pe lista patrimoniului cultural imaterial a UNESCO în 2016, există de secole, dar este în pericol, deoarece multe dintre femei au acum 60, 70 sau chiar 80 de ani.

„Am căutat povești despre femei… Am vrut povești despre rezistența lor. Și când am auzit despre acest proiect de la Sue, mi-am spus: „Este exact ceea ce caut”, a spus Yousafzai pentru .

„Când mă uit la poveștile haenyeo, mă inspiră posibilitățile și capacitățile pe care femeile le au în corpul lor, în mintea lor”, a spus activista pakistanez în vârstă de 27 de ani, care este unul dintre producătorii filmului.

Documentarul explorează modul în care haenyeo încearcă să ofere o nouă viață culturii lor

„M-au inspirat în atât de multe feluri, în activismul lor și în modul în care cooperează cu natura, cum au construit comunitatea.”

Regizoarea Sue Kim a spus că a fost fascinată de femeile scafandri din Coreea de Sud încă din copilărie.

În anii 1960, 30.000 de femei pescuiau din mare orice, de la pești până la caracatiță, pentru a-și întreține familiile. Astăzi, acest număr a scăzut la 4.000.

Filmul le arată pe femei vorbind sincer despre slujbele lor dificile, care implică să-și țină respirația sub apă timp de până la două minute, și include imagini frumoase submarine cu ele la locul de muncă.

Documentarul explorează modul în care haenyeo încearcă să ofere o nouă viață culturii lor prin formare și sensibilizare pe rețelele sociale și modul în care lucrează împreună pentru a preveni pescuitul excesiv.

De asemenea, analizează amenințarea pe care ele cred că o reprezintă eliberarea în Oceanul Pacific a apelor uzate de la centrala nucleară Fukushima, lovită din Japonia.