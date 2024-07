Ligia Deca, reacție în cazul Alfred Bulai: „Îi încurajez pe toți cei care au fost victime ale abuzurilor să le semnaleze”

Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut miercuri o primă reacție în urma izbucnirii scandalului de hărțuire sexuală care îl vizează pe sociologul Alfred Bulai.

Ligia Deca, reacție în urma cazului sociologului Alfred Bulai

Ministerul Educației asigură că legislația în domeniul eticii universitare va fi suplimentată. De asemenea, ministerul condus de Ligia Deca promite verificări drastice privind modul de anchetare al cazurilor de abuz semnalate.

„Ministerul Educației nu tolerează, în sistemul de învățământ, nicio abatere care ar putea afecta integritatea și demnitatea umană și susține demersurile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) pentru clarificarea și soluționarea aspectelor semnalate în spațiul public, ce vizează comportamentul lipsit de deontologie al unui cadru didactic universitar.

Având în vedere cazurile recente semnalate în spațiul public, la solicitarea Ministerului Educației, Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) va iniția verificări la nivelul instituțiilor de învățământ superior cu privire la cazurile care au vizat elemente de hărțuire sexuală, modul în care acestea au fost gestionate la nivelul comisiilor de etică universitară și rezultatele acțiunilor întreprinse la nivel instituțional, inclusiv prin raportarea la măsuri de prevenție dar și auditarea comisiilor de etică universitară va cuprinde și prezentarea inițiativelor la nivel instituțional pentru promovarea unor valori etice fundamentale, precum libertatea academică, respectiv combaterea discriminării, a abuzurilor și a hărțuirii de orice tip.”, transmite Ministerul Educației.

Totodată comunicatul precizează că ministerul își propune îmbunătățirea legislației în vigoare privind modul de comportament și etică în mediul universitar. Mai ales că există deja un cadru legislativ, Legea Învățământului Superior nr 199 pe 2023 care definește clar hărțuirea sexuală și violența psihologică.

„Suplimentar, Ministerul Educației a continuat îmbunătățirea legislației în domeniul eticii și deontologiei universitare, prin: adoptarea Codului-cadru de etică și deontologie universitară, care interzice orice fel de hărțuire, inclusiv cea sexuală, alături de alte de exploatare, stabilirea obligației ca instituțiile de învățământ superior să reglementeze un cadru intern pentru prevenirea abaterilor de la normele naționale sau interne privind etica și deontologia universitară, stabilirea obligației comisiilor de etică universitară de a realiza, începând cu anul universitar 2024-2025, activități de prevenire cu privire la încălcarea normelor de etică și deontologie”, precizează sursa citată.

Ligia Deca încurajează victimele abuzurilor să le semnaleze și să nu mai păstreze tăcerea. În plus, Ligia Deca cere universităților să sancționeze aspru orice abatere de la normele de etică și integritate. „Hărțuirea sexuală este un flagel, care are consecințe dezastruoase atât asupra victimelor, cât și asupra climatului profesional din orice organizație. Atunci când cei care hărțuiesc sunt și în poziții care presupun încredere și autoritate, precum cea de cadru didactic, impactul este cu atât mai devastator. Apreciez curajul tuturor celor care au făcut un pas în față și au spus adevărul și îi încurajez pe toți cei care au fost victime ale abuzurilor de orice fel să le semnaleze. În calitate de ministru, am urmărit constant îmbunătățirea legislației în domeniul eticii și deontologiei în mediul educațional. Solicit universităților ca orice abatere de la normele de etică și integritate să fie aspru sancționată, asigurând protecția victimelor și asistența post-traumatică.”, a precizat ministrul Educației, Ligia Deca.