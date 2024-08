„M-au făcut să plâng”: Fotografiile făcute la o distanță de 15 ani arată viteza cu care s-au topit ghețarii elvețieni

Un turist a postat fotografii „uimitoare” cu el și cu soția sa în același loc din Alpii elvețieni, la aproape 15 ani distanță, într-o pereche de fotografii care evidențiază viteza cu care .

Duncan Porter, un dezvoltator de software din Bristol, a postat fotografii care au fost făcute în același loc la ghețarul Rhone în august 2009 și august 2024. Gheața albă care a umplut fundalul din prima poză s-a micșorat și în 2024 lasă la vedere roca gri.

„Nu o să vă mint, fotografiile m-au făcut să plâng”, a scris Porter într-o postare virală pe platforma de socializare X.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.

Not gonna lie, it made me cry.

