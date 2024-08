Mare atenție! Ce impozit va plăti, de la 1 octombrie, un vârstnic cu pensia de 3.500 de lei

a anunțat că de la 1 octombrie, pensiile mai mici de vor fi scutite de impozit. Astfel că pentru pensiile mai mari, taxarea se va calcula de la 3.000 de lei în sus.

2,7 milioane de pensionari ar urma să nu mai achite impozitul

În acest moment, doar pensiile sub 2.000 de lei scapă de impozitul de 10%. Decizia a fost luată după ce responsabilii și-au dat seama că unii seniori au pierdut bani din cauza recalculării.

În total, 2,7 milioane de pensionari ar urma să nu mai achite impozitul, față de 1,4 milioane în prezent. Impozitul de 10% se va aplica la suma din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.

De exemplu, cineva care are pensia de 3.500 de lei va achita 10% din 500 de lei, adică 50 de lei. Acum, același pensionar, cu aceeași pensie din exemplul de mai sus, achită un impozit de 150 de lei, conform .

Ce greșeli au sesizat pensionarii după recalcularea pensiilor

Mai mulți pensionari sunt nemulțumiți după ce a avut loc recalcularea pensiilor.

„Mi-a greșit că nu mi-a pus anii, de la 25 de ani în care am lucrat în bancă. Sunt 13 ani, nu mi-a pus niciun an. Mi-a dat 92 de lei, dar nu e cazul de 92, am și puncte de stabilitate! Totdeauna am plătit impozitul. E rău de tot.”, a spus o pensionară.

„În loc de 39 de puncte, mi-au pus în decizie 27. Am depus contestație, dar pe septembrie îmi vine tot cea pe care am avut-o, nu mi se pare normal, a fost bătaie de joc!”, a precizat o altă pensionară.