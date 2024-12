Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat chiar de Ziua Națională

Loteria Română a anunțat că la tragerea suplimentară Loto 6/49 de duminică, 1 Decembrie 2024, a fost câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 900.000 de euro.

Marele premiu, câștigat chiar de Ziua Națională

Reprezentanții Loteriei Române spun că biletul norocos a fost plasat în Piatra Neamț și a costat 28,5 lei.

„La tragerea suplimentara Loto 6/49 de astazi, 1 Decembrie 2024, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 4.511.066,80 de lei (peste 900.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 27-026 din Piatra Neamt si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 28,50 de lei”, se arată în comunicatul Loteriei Române.

E al cincilea câștig de categoria I obținut în 2024 la Loto 6/49

Loteria Română a precizat că este al cincilea câștig de acest gen din anul curent.

„Acesta este al cincilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 14.11.2024 si a fost in valoare de 47.703.321,40 lei”, se mai arată în același comunicat.