Mărturia unei credincioase despre părintele Calistrat Chifan: „Am rămas înmărmurită ...”

O credincioasă care l-a cunoscut de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași, a dezvăluit faptul că a fost surprinsă de ceea ce i-a spus duhovnicul, potrivit .

Mărturia unei credincioase despre părintele Calistrat Chifan

Maria Pintecan a povestit că întâlnirea a avut loc în momentul în care se afla pe Calea Crucii din Ierusalim.

„L-am cunoscut în urmă cu doi ani pe CALEA CRUCII … la …

Așezat pe caldarâm … privea lumea care trecea …

Grupul nostru trecuse … eu şi mama am rămas în urmă … frânte de durere

Moartea fratelui meu … ne frânsese sufletul …

M-am apropiat și cu lacrimi pe obraji am spus … „binecuvântaţi … părinte”

M-a binecuvântat …

Am simţit că mi-a dat toată puterea din această lume …

Cu glasul blând mi-a spus ..

„La noapte mergi la biserica și aprinde acolo o lumânare pentru fratele tău”

Am rămas înmărmurită …

De unde știa că eu voi fi în acea noapte la Sfânta Liturghie la biserica Sfântului Mormânt…?

De unde știa de moartea fratelui meu … Ştefan?

Doar Dumnezeu are răspunsul …

Doamne … te rog … ai milă și vindecă durerea … robului tău … părintele Calistrat”, a explicat femeia într-o postare publicată .