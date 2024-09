Mărturii teribile despre incendiul de vegetație din Maramureș: „Dacă era iarbă, ardeam ca șobolanii aici”. 4 pompieri au fost răniți

din județul Maramureș a mistuit 550 de hectare de pădure și terenuri agricole. Șase anexe gospodărești și un depozit au ars. Sute de pompieri și militari au participat la acțiunea de stingere, patru pompieri fiind răniți. 90 de oameni Ei s-au îngrozit văzând cum flăcările li se apropie de case.

Mărturii despre incendiul din Maramureș

„Chiar până aici. La mine s-a oprit exact la gard. Am luat câinele, în primă fază, l-am dus, și ce-am vrut să facem am încercat să facem, cu vecini, cu noi. Ne-am adunat toți vecinii și am pus toți mână de la mână cu ce am reușit, cu fântână, cu găleată, cu lopată”, a spus un bărbat citat de

Un altul a afirmat: „Ardea aici într-o veselie. Toată livada a ars. Noroc că a fost cosit p-aici. Dacă era iarbă, ardeam ca șobolanii aici”.

Pompieri, răniți când stingeau incendiul

La fața locului au intervenit 250 de pompieri militari din cadru ISU Maramureș, 40 din județele limitrofe, forțe ale Ministerului de Interne și ale Ministerului Apărării, precum și o aeronavă Spartan. Patru pompieri au suferit răni.

„Răni specifice misiunilor de lungă durată, au fost bandajați, au avut diverse răni și bătături din cauza bocancilor, care… Și-au reluat activitatea și nu au părăsit dispozitivul de intervenție. Deci este vorba de răni minore”, a explicat Adriana Șanta, purtătoare de cuvânt a ISU Maramureș, citată de Digi24.

Sursa incendiului urmează a fi stabilită într-o anchetă. Prefectul județului a anunțat că autoritățile urmează să decidă „în ce condiții putem să sprijinim proprietarii”.