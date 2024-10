Meserii pe cale de dispariție din cauza inteligenței artificiale. Joburile care nu vor fi afectate

Piața forței de muncă este într-o continuă schimbare, iar să dispară, fiind înlocuite de inteligența artificială. Specialiștii în resurse umane le recomandă angajaților care lucrează în domenii care pot fi afectate de această înlocuire să dobândească noi competențe.

Meseriile pe cale de disparție

Casierii, operatorii call-center sau traducătorii sunt doar câteva meserii care sunt în risc de disparație, având în vedere c toate respondanbilitățile lor. Dar, ele vor dispărea treptat, iar angajații trebuie să înceapă să se reorienteze în carieră, conform

„Ele nu vor dispărea deodată, vor începe să descrească încet-încet. Joburile care presupun introducere de date în calculator… acum sunt sisteme foarte bune pentru a prelua astfel de activități. Zona de telemarketing, mesaje simple publicitare pe care le adresăm la telefon. Inteligența artificială poate prelua o parte dintre ele. Joburile de casier, de exemplu, vedem în supermarketuri, chioșcurile digitale la care putem să facem singuri plata”, a precizat managerul unei platforme de recrutare online.

Consultanții în carieră le recomandă celor care lucrează ca traducător, operator call-center sau operator de introducere de date să dobândească noi competențe pentru a-și putea găsi un nou loc de muncă. În plus, învățarea unei limbi străine de circulație este un bonus care îi poate ajută să își găsească mai repede un job.

„Principale competențe ar fi digitalizare, adaptabilitate, flexibilitate. Dacă vreau să fac altceva, trebuie să intru, să-mi fac un instructaj, un training și-l pun pe CV, iar la interviu spun că nu am experiență în domeniul acesta, dar am studiat, am făcut un mic proiect și mă pot descurca”, a precizat Octavia Niekoop, consilier în carieră.

Joburile care nu vor fi afectate

La polul opus se afla agricultorii, șoferii, programatorii, inginerii hardware și specialiștii în digital marketing, meserii care nu vor dispărea în următorii 10 ani, arată datele unui sondaj.

Nomeclatorul ocupațiilor din România a fost modificat în 2022, când au dispărut 62 de ocupații precum telexist, inspector telegram și șef vagon postal, iar în locul lor au apărut alte 69 de locuri de muncă, printre care barman, barista, consilier de stat și producător muzical.