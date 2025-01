Mii de oameni așteaptă să înflorească floarea care miroase a cadavru în putrefacție, în Australia

O plantă pe cale de dispariție cunoscută sub numele de „floarea cadavrului” pentru mirosul ei care e ca cel al unui cadavru aflat în stare de putrefacție este pe cale să înflorească în Australia – și a captivat, cu mii de oameni deja conectați la un stream live înainte de marele eveniment, potrivit .

Putricia înflorește doar o dată la câțiva ani

Planta Titan Arum, adăpostită în Grădina Botanică Regală din Sydney, înflorește doar o dată la câțiva ani, timp de doar 24 de ore. Numită afectuos Putricia, va elibera un miros descris ca „șosete umede, hrană fierbinte pentru pisici sau carne putrezită de opossum”.

Așteptarea lungă și incertitudinea cu privire la momentul în care Putricia va înflori – a dat naștere unor glume și chiar un limbaj unic în chat-ul livestreamului, cu mii de oameni comentând „WWTF” sau „We Watch the Flower”.

Deocamdată nu se vede nimic spectaculos: Putricia e tăcută și înaltă în fața unei perdele maro, așezată confortabil în spatele unei frânghii de catifea roșie. Ocazional, un vizitator iese în cadru în timp ce își face un selfie cu planta.

Dar, odată ce înflorește, spectatorii se pot aștepta să o vadă pe Putricia desfășurând petale mari maro sau purpuriu vibrant, în jurul spadicelui ei, care este vârful mare din mijlocul plantei.

Grădinile au spus că este „greu de prezis exact când” va înflori Putricia, dar asta nu a oprit miile de oameni adunați online.

O persoană a scris: „Peste noapte am privit, am adormit, m-am trezit, am privit, am adormit. Sunt slab, dar Putricia este puternică. WWTF”.

Alte acronime populare printre telespectatori sunt WDNRP (We Do Not Rush Putricia) și BBTB (Blessed Be The Bloom).

Planta poate fi găsită doar în pădurile tropicale din Sumatra, Indonezia, unde este cunoscută sub numele de bunga bangkai – sau „floare de cadavru” în indoneziană. Numele său științific este Amorphophallus titanum, care este derivat din greaca veche și înseamnă „penis uriaș deformat”.

Are cea mai mare structură florescentă din lume, deoarece poate crește până la 3 m înălțime și poate cântări până la 150 kg. Planta conține câteva sute de flori la baza spadicelui său.

Este pe cale de dispariție în sălbăticie din cauza defrișărilor și a degradării terenurilor.

Putricia este una dintre puține plante de acest fel din Grădinile Botanice Regale din Sydney, care a înflorit ultima dată acum 15 ani. Dar au existat și alte flori cadavru în Australia în ultimii ani, inclusiv în grădinile botanice din Melbourne și Adelaide, atrăgând de fiecare dată mii de vizitatori curioși dornici să simtă un miros.

Există, de asemenea, câteva găzduite în Kew Gardens din Londra, unde una a înflorit în iunie anul trecut. Titan arum a înflorit pentru prima dată în afara Sumatrei în 1889, în Kew.