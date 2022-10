Militarii din teatrele de operații și familiile lor, sfidați de politicieni: familia slt. Ionel Ghe. Drăgușanu – ucis de talibani – umilită pe la ușile armatei române

Chiar în contextul în care România are un război la granițe iar deficitul de personal al armatei române este încă insuficient, clasa politică denotă un dezinteres total pentru adevărații eroi din prima linie, veteranii și familiile acestora.

Decizia de a servi Patria sub conducerea unor politicieni dezinteresați total de soarta românilor, mai ales a acelora din prima linie, poate fi nu doar fatală dar și regretabilă pentru familiile îndoliate ale acestora: este și cazul fiicei sublocotenentului Ionel Gheorghiță Drăgușanu, ucis de talibani, în Afganistan, constănțeanca Diana Drăgușanu.

La data la care a fost ucis, militarul dobrogean avea 38 ani.

MAPN: „Cinste și onoare memoriei lui” cu familia eroului ignorată pe drumuri..

Dacă tatăl ei s-a încumetat să lupte cu talibanii în Afganistan, tânăra are curajul să se lupte cu indiferența statului român care nenorocește multe alte victime din teatrele de operații.

„Sublocotenentul (pm) Ionel Gheorghiţă Drăguşanu

Căzut la datorie în Afganistan pe 20 iunie 2006

Sublocotenentul (pm) Ionel Gheorghiţă Drăguşanu şi-a pierdut viaţa în timpul unei misiuni de patrulare în teatrul de operaţii din Afganistan. Transportorul în care se afla a trecut peste un dispozitiv explozibil improvizat. Pentru faptele sale de eroism Ionel a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler pentru militari, cu însemn de război.

CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI LUI!” se menționează pe pagina de a MAPN referitor la sacrificiul eroului dobrogean.

Ajunsă în pragul deznădejdii din cauza disprețului total manifestat de toți factorii responsabili, înclusiv conducerea MAPN, tânăra a apelat la susținerea presei locale. Publicația locală relatează faptul că, după decesul militarului, familia acestuia nu a beneficiat de susținerea decentă a statului român și mai mult, reprezentanții armatei nici nu au sinchisit să o primească în audiență pe fiica celui care pare că și-a dat viața doar pentru țară.

MAPN, acuzat că umilește familiile militarilor uciși sau mutilați în zone de conflict

Soția și fata celui decorat postmortem cu Steaua României, conform publicației locale, nu mai primesc niciun sprijin guvernamental iar pretextele sunt o altă batjocură.

„Statul ne ignoră! Am încercat să vorbesc cu ministrul apărării, însă nu am am fost primită. Vreau să le explic celor din guvern faptul că nouă ni se face o nedreptate și că legea actuală nu este una corectă.

Iată de ce spun asta! Tatăl meu a murit departe de mine, într-o țară stră

ină, cănd eram doar un copil. Am crescut fără el, iar mie și mamei ne-a fost greu. La început am luat o sumă modică, lunar de la stat, însă după ce mama mea s-a recăsătorit, nu am mai primit nici măcar un leu.

Legea spune că indemnizația de care beneficiază familia unui român căzut la datorie, în război se suspendă în momentul în care soția ia un alt bărbat de soț.”, a relatat Diana Drăgușanu pentru Observator Constanța.

Momentul despărțirii de Rechinul Alb

Pe site-ul ligamilitarilor.ro, într-un articol comemorativ cu titlul Ionel Gheorgiță Drăgușanu – eroul din sufletele noastre, camarazii de arme relateză secunda blestemată care i-a retezat tinereațea și l-a despărțit de copila și soția sa:

„Afganistan, 20 iunie 2006

Misiunea de patrulare se desfășoară conform graficului. Până în acea secundă…explozia rupe timp, spațiu și viață. La 40 de secunde diferență, rutina din tabăra militarilor români este ruptă de strigătul de durere al comandantului. El, SALVATORUL, nu mai putea fi salvat! Puterea exploziei și câteva secunde au făcut diferența între viața și moartea lui Ionel Gheorghiță Drăgușanu.

Iremediabil, destinul unei familii este curmat. El, tatăl și soțul nu mai este! Mai tare decât orice explozie, durerea sfâșie inimile celor două ființe dragi: soția și fiica.

România, Murfatlar, 24 iunie 2006

Traficul pe șoseaua Constanța- Murfatlar este oprit de trecerea cortegiului funerar. Ionel Gheorghiță Drăgușanu este purtat pe ultimul său drum. Camarazi, prieteni, oameni care nu l-au cunoscut, oficialități militare și civile, cu toții sunt înmărmuriți. Cu toții încearcă neputincioși să aline durerea familiei. Ionel Gheorghiță Drăgușanu își găsește odihna veșnică în glia Patriei. Patria căreia i-a jurat credință, chiar cu prețul vieții!”