Ministrul Mediului a anunțat ce măsuri sunt luate pentru a diminua impactul viiturilor de pe Dunăre, care se îndreaptă spre România: „Nu ar trebui să existe motive de îngrijorare”

Ministrul Mediului, , a anunțat ce măsuri sunt luate pentru a diminua impactul lor de pe , care se îndreaptă spre România.

Ministrul a precizat că, în urma inspecțiilor făcute în județele traversate de Dunăre, în perioada 28-29 septembrie este așteptat un vârf hidrologic. Potrivit datelor, debitul generat poate fi ţinut sub control, astfel încât nicio localitate din România să nu fie pusă în pericol, informează .

„Am dispus ca fiecare metru de dig de apărare pe Dunăre să fie reverificat”

„Mă aflu aproape de Fetești în acest moment într-un punct critic, așa îl numim noi, respectiv pe un dig care a fost afectat în trecut la viiturile din anul 2006, atunci când am avut la intrarea în țară 15.800m³/s, la Baziaș.

Din toate informațiile pe care le am de la colegii mei, la acest moment așteptăm un vârf în data de 28 sau poate în data de 29, în funcție de condițiile meteorologice și hidrologice din amonte de Baziaș. Monitorizăm cu atenție ceea ce se întâmplă la Budapesta, pentru că de la vârful debitului de acolo avem un număr 6-7 zile până când îl vom resimți și noi.

Toți colegii mei mi-au confirmat faptul că, la acest moment, nu ar trebui să existe motive de îngrijorare că debitul în România la intrarea în țară, 9200 m³ sau de 9.500m³ va fi un debit pe care îl vom gestiona în siguranță.

Am dispus astăzi ca fiecare metru de dig de apărare pe Dunăre să fie reverificat pentru a ne asigura că nu vom avea niciun fel de surpriză. Avem peste 1.000km de lucrări de apărare la inundații și, așa cum am decis și, astăzi, în Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență, alături de colegii de la meteorologie, de la Institutul Național de Hidrologie, de la Administrația Apele Române și Departamentul pentru Situații de Urgență, în ceea ce privește Dunărea, la acest moment suntem pregătiți pentru scenariile pe care le așteptăm”.

„Așa cum arată toate lucrările de apărare, ar trebui să nu pună în pericol nicio localitate din România”

Fechet a spus care ar fi debitul de la care se poate pune o problemă majoră în România.

„Depinde. În trecut, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat, pot să vă spun că în anul 2006, am avut la intrarea în țară 15.800m³/s, în luna decembrie a anului 2023 am avut peste 10.000m³/s. Cu alte cuvinte, așa cum arată astăzi toate lucrările de apărare pentru inundații pe cursul Dunării, mă refer, un debit 15.800 m³/s cât am avut, nu de mult, ar trebui să nu pună în pericol nicio localitate din România.

Este adevărat că în anul 2006 au existat 5 locuri mai exact unde au fost efectuate breșe în digurile de apărare, tocmai pentru a inunda controlat anumite terenuri agricole de cele mai multe ori, și de a proteja localitățile. Însă, repet, nu ne aflăm nici pe departe într-un scenariu similar”, a declarat ministrul Mediului, la Antena 3 CNN.