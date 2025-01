Miopia la copii: Încetinește progresia acesteia cu lentilele inovatoare MiYOSMART

Miopia este o problemă din ce în ce mai răspândită în ultima vreme, afectând capacitatea de a distinge clar obiectele aflate la distanță. Stilul de viață modern în care predomină activități ce solicită vederea de aproape, timpul petrecut în interior și expunerea la ecrane contribuie semnificativ la dezvoltarea acestui viciu de vedere. Drept urmare, lentilele inovatoare MiYOSMART aduc o soluție optimă și non-invazivă, capabilă să corecteze vederea și să încetinească progresia miopiei la copii.

Ce este, mai exact, miopia?

Ei bine, este un defect de vedere caracterizat prin focalizarea imaginii înaintea retinei, și nu pe retină, așa cum se întâmplă ochiului sănătos. Această afecțiune este adesea cauzată de o deformare a globului ocular, care devine mai alungit. Deși factorii de risc joacă un rol important în dezvoltarea miopiei, studiile arată că predispoziția ereditară contribuie în mare proporție la apariția miopiei. Așadar, dacă unul sau ambii părinți suferă de această afecțiune, există un risc semnificativ ca și copilul să o dezvolte.

Însă nu doar genetica este de vină. Diverse comorbidități precum sindromul Marfan, retinopatia prematură, sindromul Ehlers-Danlos, boala Stargardt sau sindromul Down pot contribui la apariția miopiei. Dar poate fi deopotrivă și dobândită, timpul prelungit dedicat activităților care solicită vederea de aproape sau expunerea la ecrane fiind asociate cu un risc crescut.

Se estimează că 5 miliarde de oameni, adică jumătate din populația globală, ar putea fi afectați de miopie până în anul 2050.

În viitor, se preconizează o creștere semnificativă a incidenței, cauzată de modificarea stilului de viață din ce în ce mai expus activităților prelungite în fața ecranelor și a numărului de ore dedicate studiului, la copii. (Statistică elaborată de autorii Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. în lucrarea “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050”, Mai 2016).

Așadar, ce putem face?

Managementul miopiei este esențial, întrucât miopia progresează rapid în perioada de creștere a copilului. Dacă nu este tratată, miopia poate duce la probleme de vedere pe termen lung.

reprezintă o soluție non-invazivă, ce permite atât corectarea vederii, cât și încetinirea progresiei miopiei, prin simpla purtare a unor ochelari de vedere dotați cu lentilele inteligente cu Tehnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments – segmente multiple încorporate de defocalizare) reușește să încetinească progresia miopiei, cu până la 60%, stopând-o chiar, în aproximativ 21,5% din cazuri. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial”, care îi are ca autori pe: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Create de HOYA în colaborare cu Universitatea Politehnică din Hong-Kong, lentilele MiYOSMART au fost realizate în baza unor studii, fiind prevăzute cu o suprafață frontală alcătuită din sute de mici segmente în formă de fagure, fiecare asigurând o defocalizare miopică. Astfel, alungirea globului ocular este ținută sub control, timp în care copilul se bucură de o vedere clară.

Lentilele de la HOYA oferă și alte avantaje, precum: rezistența la impact, esențială pentru stilul de viață activ al copiilor și protecție UV, contribuind la protejarea vederii și la starea de bine pe termen lung.

Despre HOYA Vision Care

De peste 60 de ani, HOYA este lider mondial în inovația optometriei, continuând să investească în tehnologia optică, pentru a oferi cele mai bune soluții de îngrijire a vederii.

