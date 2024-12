Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): Județul Ilfov a avut anul acesta cel mai mare buget din istoria sa. Banii s-au dus în investiții majore, evenimente culturale și sportive și cofinanțări (VIDEO)

Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a declarat, în cadrul Podcastului B1, moderat de Marina Filimon, că Ilfovul a avut anul acesta cel mai mare buget din istoria sa. Aceasta a explicat pe ce s-au dus banii. A vorbit, printre altele, despre investițiile în , și

Dumitrache: Bugetul Ilfovului s-a dus pe investiții, evenimente și cofinanțări

„E un județ luat drept exemplu pentru că e un județ care se mărește de la un an la altul, în care, dacă ne uităm pe hârtie, avem un număr de cetățeni, dar în realitate numărul se dublează sau se triplează, pentru că mulți stau fără buletin. Provocările sunt foarte mari. Avem nevoie de mai multe școli, drumuri, rețele de apă și canalizare, de tot mai multe evenimente culturale și sportive.

, la începutul acestui an, că Ilfovul, la începutul lui 2024 a avut cel mai mare buget din istoria județului. Suntem la finalul acestui an și pot să vă spun că acest buget s-a dus pe infrastructură, apă și canal, sănătate, evenimente culturale, evenimente sportive, dar și cofinanțări, că am ajutat foarte multe ONG-uri care au programe pentru bolnavii de hemofilie, pentru copiii care vor să practice anumite sporturi, pentru copiii care suferă de autism, dar și ONG-uri care se ocupă cu protecția mediului.

Și atunci toți acești bani despre care vă vorbeam la începutul lui 2024 azi, la finalul lui 2024, se traduc prin proiecte, prin condiții mai bune de trai pentru cei din Ilfov, prin echipe care lucrează zi de zi în teren, dar și în birouri, pentru a atrage fonduri europene, că avem sume foarte mari de bani europeni care au venit în județul Ilfov. (…) Și banii europeni nu poți să-i atragi decât pentru proiecte convingătoare”, a declarat Mirabela Dumitrache, pentru B1 TV.