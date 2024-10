Misiunea dificilă de salvare a trei persoane din Munții Piatra Craiului. A durat mai bine de 12 ore

Salvamontiștii și jandarmii montani din Argeș au avut o misiune foarte dificilă de salvare a trei persoane care s-au desprins de un grup de turiști Ei nu aveau echipament potrivit și nici pregătire, iar când au ajuns într-o zonă foarte dificilă și abruptă s-au blocat.

Misiune grea pentru salvamontiști

Salvamontiștii au fost anunțați târziu și nici nu au fost informați că una dintre persoane are entorsă. a fost foarte dificilă și a durat mai bine de 12 ore. În plus, salvatorii au fost nevoiți să facă manevre riscante, conform

„Grup de trei persoane se desprinde dintr-un grup mai mare care făcea Creasta Sudica şi coboară prin Poiana Închisă ca să scurteze, neştiind în ce intră. Nu au hamuri, nu au căşti, se blochează psihic la intrarea in Padina Lăncii dar nu sună la 112 ci aşteaptă să treacă grupul lor pe poteca din Marele Grohotis, îi anunţă prin strigăte ca nu pot coborî, iar aceştia hotărăsc să sune, totul cu întârziere, ceea ce ne bagă în noapte. Colegii noştri au ajuns la ei şi au început extragerea, care necesită manevre de lansare controlată pe zona de abrupt în rapeluri succesive până în poteca (aprox 400 m diferenţa de nivel)”, au transmis salvamontiştii.

Ei au adăugat faptul că liderul grupului a procedat greșit când a permis separarea acestuia și a lăsat persoane fără experiență să intre în Abruptul Vestic al Pietrei Craiului. Mai mult, nici nu a sunat din timp la 112, astfel că salvamontiștii au fost nevoiți să acționeze noaptea, ceea ce le-a îngreunat și mai tare misiune. În plus, nici nu au menționat că una dintre persoane are entorsă, iar alta era deja în hipotermie. Aceste greșeli ar fi putut avea consecințe extrem de grave.

Șirul de greșeli al grupului

„Încă o noapte cu alarmarea colegilor de acasă (Salvamont Câmpulung şi Salvamont Zărneşti) din cauza unor decizii cel puţin ciudate ale liderului/ghidului/ organizatorului:

1. Duce oameni fără experienţă în zonă dificilă;

2. Consimte scindarea grupului, cei trei turişti total nepregătiţi tehnic/fizic/psihic ajungând singuri în zonă de abrupt, dificilă, nemarcată;

3. Cu toate că erau in mod clar incapabili să coboare, nu au sunat din timp la 112 (ceea ce ar fi dus la o extracţie cu elicopterul care s-ar fi terminat pe zi) ci au aşteptat să vadă trecând grupul care se întorcea prin Valea Urzicii, cărora le-au comunicat că sunt in dificultate şi unul dintre componenţii grupului anunţă 112!

4. Nu se comunică la 112 faptul că una dintre persoane are entorsă de gleznă, iar cealaltă intra deja în hipotermie!

Un lung şir de erori majore, care puteau face ca totul să se termine mult mai rău”, au mai adăugat salvamontiştii.

Jandarmii și salvamontișii avertizează turiștii că este esențial să fie echipați corespunzător, să fie informați despre starea vremii și să urmeze doar traseele care sunt marcate. În plus, în situații de urgență, sunt sfătuiți să apeleze la 112 sau la jandarmerie.