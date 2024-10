Motivul pentru care Prințul William și-a întrerupt vacanța de familie. Ce a publicat pe rețelele sociale

Familia regală britanică se bucură de vacanța semestrială de toamnă. Prințul și Prințesa de Wales se bucură de timp de calitate alături de copii lor, Prințul George, în vârstă de 11 ani, Prințesa Charlotte, ce are 9 ani și Prințul Louis, în vârstă de 6 ani.

Deși se află în vacanță alături de familia sa, este o figură prezentă în spațiul online, care nu uită să amintească evenimentele importante. Deși îndatoririle regale nu erau o prioritate pentru el în weekendul care tocmai a trecut, Prințul de Wales a ținut să îl felicite pe Billy Monger, care a doborât recordul Ironman la categoria dublu amputat de la Campionatul Mondial din Kona, Hawaii, conform

Billy Monger a reușit performanța de a finaliza cursul de 140 de mile într-un timp record. „14:23:56 – Nu-mi vine să cred ce tocmai s-a întâmplat, Recordul Campionatului Mondial a fost doborât. Sunt oficial IRONMAN. Haideți,” a scris el pe X.

14:23:56 – I can’t believe what just happened, World Championship Record Broken. I am offically an IRONMAN 💪🏼🦿Let’s goooooo ❤️

— billywhizz (@BillyMonger)