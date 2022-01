Nemulțumirile angajaților STB. Angajații au amenințat cu protestul încă de acum 2 săptămâni (VIDEO)

Vasile Petrariu, liderul de sindicat al STB reclamă o serie de nereguli cu care se confruntă angajații și care constituie o mare dintre nemulțumirile pentru care s-a intrat în grevă.

Printre acestea se numără defecțiunile tehnice ale vehiculelor nerezolvate la timp, lipsa spațiilor sanitare igienice și de odihnă decente.

„O problemă foarte importanta de la care s-a plecat acum 2 săptămâni in discuțiile noastre cu conducerea este legată de faptul ca baza materială este la pământ. Nu exista o aprovizionare ritmică cu piese si subansamble. Avem in momentul de fata peste 400 de vehicule imobilizate, care nu pot să iasă în traseu, iar cele care ies au mari dificultăți tehnice pentru ca aveam foarte multe defecte zilnice din cauza ca nu avem piese de schimb. Lucrul acesta ne creează probleme si cu salariații pentru ca pierd timp sa se trezească la ora 03:00 dimineața, să circule 2-3 si apoi sa se retrag in autobaze.

O altă problema foarte importanta este legata de condițiile de munca pentru atât la capetele de linie, unde conducătorul de vechiul trebuie să aibă un timp de refacere a capacității….Nu exista aceste capete de linie amenajate. Nu exista, apa nu exista toalete si este foarte greu să conduci 8-9 ore fără sa ai niște condiții minimale.

Sunt unități unde nu avem căldură, unde sunt grupuri sanitare și vestiare care nu sunt igienizate”, spune Vasile Petrariu.