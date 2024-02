Nicușor Dan: „Ca să funcționeze mai bine traficul din București mai sunt lucruri de făcut” / „Avem progrese în transportul public care sunt dovedite matematic” (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că au fost făcute progrese în timpul mandatului său în ceea ce privește transportul public. Pe de altă parte acesta a recunoscut că mai sunt lucruri de făcut pentru ca traficul să funcționeze mai bine în București:

Nicușor Dan, despre problema traficului din Capitală

„Avem progrese în transportul public care sunt dovedite matematic de numărul oamenilor care folosesc, cumpără bilete și abonamente.

Avem o creștere de oameni care folosesc transportul public, 25% în primul an, încă 10% în al doilea an, 2022 față de 2021, 2023 față de 2022. Am adus 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, acum vine 100 de troilebuze, avem platforma, știm programul, suntem contextați cu Google Maps ca orice oraș civilizat, avem abonamente foarte bune, care sunt comune cu metroul, avem verificări ale plecărilor din cap de linie, externalizarea serviciului de curățenie. Toată lumea spune că transportul public funcționează mai bine.

Ca să funcționeze mai bine și traficul din București mai sunt lucruri de făcut. Din păcate am avut ghinion și achiziția pentru semaforizarea inteligentă ne-a ținut blocați un an de zile. Cel mai simplu era la fiecare trei săptămâni să mă duc cu presa după mine să mai inaugurez un semafor, dar asta nu rezolvă problema de sistem. Problema nu e să pui un semafor, problema e să ai un sistem cu un server central care să le dirijeze pe toate luând informațiile din toate intersecțiile. Ce am făcut noi am făcut mai întâi studiu de prefezabilitate, o analiză a celor 500 de intersecții pe care nu o aveam. Am scops în achiziție publică studiu de fezabilitate, asta se întâmpla deja la începutul de 2022. Achiziția s-a finalizat la final de 2022 și ghinionul a fost că s-au făcut mai multe contestații. Puteam să semnăm contractul în ianuarie dar o să îl semnăm imediat ce avem buget. Deci la început de martie o să semnăm contractul pentru studiu de fezabilitate pentru semaforizare inteligentă”.

Nicușor Dan, despre trenul metropolitan

Nicușor Dan a vorbit și despre un alt proiect anunțat în campanie dar care s-a blocat în timpul mandatului său: trenurile metropolitane:

„Aici depindem de infrastructura CFR. Ce putem noi să facem este să punem stații. Pe infrastrucutra CFR, toată zona de sud nu este reabilitată ca să permită un transport economic. Viteza de deplasare pe care ar avea-o orice tren, nu este convenabilă înainte ca CFR să modernizeze toată zona de sud. Condițiile o permit doar în zona de nord, aproximativ 10 km, Gara de Nord, Gara de Vest, Gara Obor. Însă și aici există un studiu de fezabilitate aproape gata și acest studiu spune că este posibilă o rectificare a liniilor pentru ca viteza să fie superioară. Noi trebuie să așteptăm acest studiu să vedem unde punem stațiile”.