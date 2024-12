De ce s-a îngrășat chef Sorin Bontea în ultima vreme: „Mi-e foame de aș mânca și pietre”

Chef Sorin Bontea a mărturisit că s-a îngrășat puțin în ultima vreme, dar nu pentru că a tot gustat de la MasterChef, ci pentru că s-a lăsat de fumat și tot are tendința să mănânce mereu.

Sorin Bontea, despre sezonul MasterChef recent încheiat: Totul a fost diferit

Întrebat de cum a fost acest nou sezon de MasterChef, Sorin Bontea a răspuns: „Acest sezon, totul a fost diferit pentru că au început să facem MasterChef, după foarte mulți ani… nu mai este nimic cum a fost. Noi nu mai suntem ăia care au fost acum 12, 13 ani, 14 ani. Nu mai suntem cei de atunci, am mai îmbătrânit. Eu unul am devenit mai indulgent, mai înțelept, am încercat pe cât posibil să îi îndrum, să le spun, să le dau câte un tips așa fiecăruia. Nu putem să le spunem chiar pe față ce trebuie să facă”.

În opinia sa, sezonul viitor va fi chiar mai frumos, căci va fi cu numărul 10!

Sorin Bontea spune că s-a îngrășat după ce s-a lăsat de fumat

Totodată, întrebat dacă s-a îngrășat, dat fiind că în acest sezon concurenții au pregătit mâncăruri foarte bune, Bontea a răspuns: „Da, m-am îngrășat puțin în acest sezon, dar nu din cauza concurenților. Cred că m-am îngrășat că m-am lăsat de fumat și am început să mănânc, îmi ocup timpul acela pe care-l petreceam la fumat. Și atunci mai ciugulesc ceva… și mi se face și foame”.

„E aceeași senzație ca atunci când lucrăm eu pe vasele de croazieră și zburăm câte 12‑14 ore cu avionul și pentru că nu fumam deloc, mă lua o foame… de aș fi mâncat și pietre. Mi-e foame de aș mânca și pietre, uite, sezonul ăsta am apucat să mănânc și pietre (râde – n.r. Petre Catană le-a pregătit pietre de râu cu sos, într-una din ediții)”, a mai spus Sorin Bontea, pentru Fanatik.

Amintim că MasterChef s-a încheiat recent cu victoria Georgianei Ene, o femeie extrem de talentată și cu . Ea a primit titlul MasterChef și premiul de 75.000 de euro.