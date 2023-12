Nicușor Dan, despre avariile la rețeaua de termoficare: „Din 1000 de km de rețea circa 150 km sunt mai noi de 10 ani”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dat detalii despre avariile de la sistemul de termoficare din ultimele zile, apărute în sectoarele 2 și 3, unde unii locuitori au rămas fără apă caldă și căldură:

Nicușor Dan a precizat într-un interviu că vineri la amiază bucureștenii vor avea apă caldă și căldură dacă nu se întâmplă altă avarie:

“Avem vreme rece de 7-8 zile. Weekendul a fost foarte bine. Am avut o avarie la începutul săptămânii și am avut o avarie ieri dimineață. Cea de la începutul săptămânii a fost remediată. Atunci a fost o rețea magistrală. Am avut 40% apartamente afectate în primă fază. Acum este o avarie care se va repara în cursul acestei seri. Ora 23.00 este ora la care ni s-a promis că se remediază. Urmând ca până mâine la amiază să se încarce treptat apa caldă, pentru că având rețeaua în care multe porțiuni sunt vulnerabile nu poți să vii cu presiune mare de la început. Cam asta e situația, deci mâine la amiază o să fie – dacă nu se întâmplă altă avarie – mâine la amiază o să fie bine. Suntem cam la 10 la sută fie furnizare sub parametri, fie avarie lipsă de furnizare”

Nicușor Dan a mai spus că avariile sunt inevitabile pentru că problemele sunt pe rețeaua principală, de la CET-uri până la punctele termice.

“De acolo distanțele sunt mai scurte și lucrurile sunt gestionabile. Noi avem o rețea de 1000 de km, și din mia asta de km avem circa 150 care sunt mai noi de 10 ani, 50 care sunt mai noi de 20 de ani, și încă vreo 50 care sunt mai noi de 30 de ani. Și restul jale. Într-adevăr, în intervențiile pe care le-am făcut proiectele sunt scrise de acum 2 ani, 3 ani, acum 4 ani. S-au luat zonele cu cele mai multe avarii și acolo s-a intervenit. Dar asta nu înseamnă că acolo unde noi nu intervenim nu există risc. Eu cred că o să fie mai bine. Se întâmplă fenomenele astea. E o răcire accentuată a vremii și până sistemul se calibrează apare tipul acesta de avarie. Eu sunt optimist că o să fie mai bine”