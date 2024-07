Nou azil al groazei. 50 de bolnavi din Neamț erau ținuți în condiții improprii (FOTO)

groazei a fost găsit în Neamț. Mai multe persoane cu probleme psihice au fost ținute în condiții improprii.

Neregulile găsite la azilul din Neamț

Consiliul de Monitorizare a verificat Casa Colibri din Războieni, din județul Neamț, și au găsit , informează

Deși centrul are capacitatea de 32 de persoane, în azill erau 50 de bolnavi înghesuiți. Cel mai tânăr dintre ei are 22 de ani și cel mai în vârstă are 88 de ani. Toate persoanele din azil au probleme psihice, fizice și nimeni nu avea haine de schimb.

Perne și saltele murdare și rupte

Bolnavii stăteau înghesuiți în dormitoare, în miros de nesuportat, pernele și saltelele erau murdare, deteriorate și rupte, în timp ce 95% dintre saltele erau pline de urină sau fecale. Având în vedere zilele caniculare din această perioadă, centrul nu este dotat cu niciun aparat de aer condiționat.

Chiar dacă centrul avea saltele curate, ele au fost scoase abia în momentul în care au sosit inspectorii Consiliului de Monitorizare.