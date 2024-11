Nouă escrocherie cu bani falși. Vizează șoferii de ridesharing

cu bani falși a apărut în România, iar polițiștii avertizează că șoferii de ridesharing sunt cei vizați de către infractori.

Cum a fost păcălit bărbatul

a rămas fătă 2.400 de lei după ce un client i-ar fi cerut să îi schimbe o bancnotă de 500 de euro care era, de fapt, o hârtie imprimată, conform

„Bărbatul îşi desfăşoară activitatea în calitate de conducător auto la o firmă de ridesharing, iar la data de 10.11.2024, în jurul orei 02:00, acesta se afla în timpul serviciului pe raza municipiului Suceava, atunci când l-a lăsat pe un client în municipiul Suceava, lângă o sală de jocuri. Imediat, de autoturismul persoanei vătămate s-a apropiat un alt bărbat care i-a solicitat insistent să îl preia şi să îl transporte. Persoana vătămată a dat curs solicitării, transportând bărbatul necunoscut la o adresă din municipiul Suceava. Aici, bărbatul i-a solicitat şoferului suma de 350 lei întrucât are o urgenţă, sub promisiunea că se va deplasa la domiciliu de unde va lua o sumă de bani în euro pe care o va schimba şi va restitui banii. Persoana vătămată a dat curs solicitării, fapt pentru care i-a oferit acestuia suma cerută, după care bărbatul a coborât din autoturism solicitându-i să-l aştepte, deplasându-se într-o direcţie necunoscută. După un timp, bărbatul necunoscut a revenit la autoturism, solicitându-i încă o cursă, sub pretextul faptului că acesta dorea să meargă la o casă de schimb valutar să schimbe o sumă de bani pentru a putea achita contravaloarea cursei”, se arată într-un comunicat dat publicităţi duminică de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava.

A făcut schimb de bancnote

Șoferul a fost de acord să schimbe suma de bani, având în vedere că la acea oră nu era nicio casă de schimba valutar deschisă. Astfel, de la un bancomat a retras suma de 1.600 de lei pentru că știa că clientul avea la el suma de 500 de euro. Când a ajuns la mașină, au făcut schimbul fără să verifice autenticitatea bancnotei. Așa, s-a ales cu o hârtie care l-a costat scump.

Bărbatul a mers la poliție pentru a reclama ceea ce I s-a întâmplat, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Ei le recomandă oamenilor să nu dea curs unor astfel de solicitări.

„Intenţia dumneavoastră de a ajuta poate fi utilizată de către răufăcători pentru punerea în executare a unor activităţi infracţionale şi vă poate genera prejudicii importante. Sesizaţi imediat orice astfel de fapte prin SNUAU 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliţie”, precizează sursa citată.