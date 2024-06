Nu este o halucinație din cauza filmelor Disney! Un pui de elefant roz real a fost văzut jucându-se cu alți elefanți în sălbăticie

Un lucrător de la un safari, Theo Potgieter, a observat un pui de african roz lângă râul Olifants din Parcul Național Kruger din Africa de Sud. Știind că probabil că nu există încă nicio fotografie cu un astfel de pui de elefant, Potgieter „a luat camera pentru a avea dovezi” de îndată ce a văzut pahidermul roz.

Puiul de elefant roz se juca stropindu-se cu apă lângă un râu

„Ce surpriză plăcută”, a spus bărbatul despre experiența sa. , o afecțiune moștenită care afectează producția de melanină, așa se explică pielea și ochii de culoare deschisă.

„Aș estima că micul elefant are un an și, deși dinamica complexă a grupului duce adesea la respingerea persoanelor cu astfel de probleme, acest micuț a fost tolerat de toți membri grupului și părea să se potrivească perfect.” Potgieter a spus estimează că „doar 1 din 10.000 de nașteri” are ca rezultat un elefant de culoare mai deschisă.

Puiul de elefant roz nu este singurul pui de animal cu un aspect fantezist. Pe 31 iulie, un pui de girafă fără pete s-a născut la Brights Zoo, o unitate privată, administrată de o familie, din Limestone, Tennessee.

În august, fondatorul Grădinii Zoologice Brights, Tony Bright, a declarat pentru PEOPLE că ultima înregistrare a unei girafe fără pată a fost în 1972, la Grădina Zoologică Ueno din Tokyo.

În mod surprinzător, la câteva săptămâni după nașterea puiului de girafă fără pată, un alt pui de girafă complet maro a fost văzut în sălbăticie în Nambia.