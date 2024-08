O americancă stabilită în România, nervoasă la întoarcerea în țara natală. „În România găsești absolut peste tot. În SUA nu” (VIDEO)

O femeie din , căsătorită cu un român și stabilită în România, s-a întors în țara natală și s-a înfuriat după ce a realizat că SUA nu au ceva ce în țara noastră „găsești peste tot”.

„În România găsești absolut peste tot. În SUA nu”

Janna, o femeie din SUA, stabilită în Cluj-Napoca, care s-a autointitulat pe TikTok „jannadamigeana”, are mare succes pe rețelele de socializare în România.

Într-un filmuleț postat recent pe TikTok, femeia se arată de-a dreptul enervată pentru faptul că în foarte multe magazine din SUA nu există , pentru a face plăți cu cardul contactless, lucru pe care, în România, îl găsești în „absolut orice magazin”, scrie .

„Este incredibil, dar și enervant, în câte magazine din SUA nu există POS ca să poți plăti cu cardul contactless. Vorbim de acele POS unde pui cardul sau telefonul și îți ia automat banii. Wallmart e cel mai mare retailer din SUA și POS-ul nu funcționează. Sunt la o benzinărie acum, în SUA, și POS-ul nu funcționează. Deci nu pot plăti cu cardul. Absolut orice magazin din România are integrată plata cu cardul. În 99% dintre cazuri, în magazinele din România este acceptată plata cu cardul contactless. Au POS și poți plăti. Asta nu se întâmplă și în SUA. Vă rog, poate cineva să-mi explice?”, este mesajul transmis de femeie pe TikTok.

Zeci de comentarii

Ulterior, comentariile nu au încetat să apară, la scurt timp după ce a postat clipul pe TikTok.

„Mă îngrijorează când văd că în US chelnerul îți i-a cardul și pleacă cu el. In România vine cu POS-ul la masă și îți tastează suma în fața ta” / „Wow, nu mă așteptam la asta. Ori de câte ori a trebuit să cumpăr ceva din SUA, jumătate din timp cardurile mele nu funcționau. Slavă domnului că mi-a plătit un prieten” / „Chiar dacă mergi în cel mai mic sat din România, tot o să găsești un magazin care are POS, e adevărat”, sunt câteva dintre comentariile lăsate.