O cățelușă care a dormit pe mormântul stăpânului după ce rudele au izgonit-o a fost salvată. Urmează să fie dată spre adopție

După ce i-a murit stăpânul, iar oamenii au abandonat-o, o cățelușa a dormit zilnic pe mormântul omului care a îngrijit-o până în ultima clipă.

Cățelușa a fost abandonată de rudele stăpânului

După decesul stăpânului, cățelușa a fost lăsată de izbeliște de rudele bărbatului și a ajuns să își caute un loc unde poate dori sub cerul liber. Povestea Iasminei, căci așa o cheamă, a început în cimitirul din Meșcreac, un sat din comuna Rădești, aflat pe malul stâng al Mureșului, între Aiud și Teiuș. Cățelușa văzută din senin pe străzi, și-a căutat adăpost printre mormintele din cimitir, a mâncat ce a găsit și a găsit locul de veci al bărbatului care a crescut-o. Sătenii au povestit că de când a murit bărbatul, Iasmina nu s-a mișcat prea departe de mormânt.

Iasmina a fost găsită într-o stare deplorabilă

Cățelușa crescută o viață în casă, sub atenta îngriire a stăpânului pe care se pare că nu vrea să-l părăsească nici după ce a trecut în neființă, a fost găsită duminică seara de două persoane, pe mormânt, într-o stare critică. Cei doi oameni miloși, și au dus-o în grija uneia sociații din Alba Iulia care se ocupă cu astfel de cazuri.

„O cunoștință m-a sunat in seara asta in disperare. Fusese în vizită la rude, iar astăzi, la plecare, a mers și la cimitir la socrul acesteia. Acolo a văzut, dormind pe mormânt, cățelușa pe care o știa a familiei rămase la țară.

În realitate, la moartea socrului, ceilalți membri ai familiei au aruncat și cățelușa care l-a iubit pe acel domn atat timp cât a trăit. Mititica, loială, nu s-a mișcat de lângă mormânt, au spus sătenii. Este atât de slabă, uscată. Cine știe când a fost ultima dată când a prins vreun colț de pâine”, a transmis Andreea Berar, reprezentanta asociației Help 4 Straysv pentru ”Adevărul”.

Iasmin este o , care are în jur de un an. Deși acum este foarte slăbită, urmează să fie dusă la veterinar pentru tratament de specialitate, va fi alimentată corect până când se va face bine. După ce va fi vaccinată și sterilizată, o sa fie dată spre adopție într-o familie care să îi ofere iubirea după care a tânjit atâta timp la mormântul stăpânului.