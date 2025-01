O femeie a fost urmărită de polițiști în trafic, după ce a furat o mașină dintr-un service din Dej. Ce a urmat

Străzile din Dej s-au transformat pentru cîteva minute în platourile unui . După ce a furat o mașină dintr-o vulcanire, o femeie de 37 de ani din Republica Moldova a devenit protagonista unei adevărate aventuri. Fiind urmărită de polițiști, femeia a dat startul unei curse nebune care s-a încheiat brusc, după ce s-a izbit de un cap de pod şi s-a răsturnat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Camerele de supraveghere au surprins aventura care putea s-o coste viaţa pe femeia de 37 de ani, dar şi pe mulţi alţi oameni nevinovaţi care i-au ieşit în cale. Femeia este filmată când intră în vulcanizare, se apropie de prima maşină parcată şi, fără vreo reţinere, se urcă direct la volan și demarează în trombă. În încercarea de a o opri, proprietarul autoturismului, care este totodată şi patronul service-ului, iese alergând.

„Efectiv am tras s-o prind, ea se ţinea de volan. N-am mai apucat, maşina era în viteză băgată, era să mă arunce în drum. Am sunat la 112. Între timp a apărut un echipaj, i-am făcut semn să vină”, a povestit proprietarul maşinii, pentru .

Șoferița nu s-a oprit nici după ce a lovit un autoturism

După aproximativ 2 kilometri conduși cu poliția pe urme, şoferiţa a acroşat un autoturism, dar nici măcar acest incident nu a făcut-o să se oprească. Şi-a continuat drumul, intrând pe interzis pe un drum cu sens unic, unde a trecut razant pe lângă toate maşinile care veneau din sens opus.

Cursa a mai continuat aproximativ 3 kilometri, dar s-a încheiat brusc când șoferița s-a izbit cu mașina într-un cap de pod.

„Eram pe scări când s-a întâmplat, prima dată s-a auzit bubuitura. Am văzut că zboară maşina, s-a întors pe spate. Singură a ieşit din maşină, ajutată de poliţişti”, a povestit un martor.

De ce voia femeia să fure mașina

A fost un că femeia nu a pățit nimic și că, în acele momente, nu era nimeni pe trotuar care ar fi putut fi prins în mijlocul accidentului. Mașina însă, a avut de suferit. Aproape nimic din ce era c doar câteva momente înainte de accident nu a mai rămas după.

„Maşina e praf, motorul e sărit, nu ştiu cum a trăit şi să nu păţească nimic”, a spus fiul proprietarului maşinii.

Poliţiştii au încercat să afle ce a motivat-o să recurgă la acest gest. Se pare că femeia ar fi ajuns cu trenul în Dej și și-ar fi dorit să se întoarcă acasă, însă nu la fel cum a venit, ci cu mașina.

„Din ce am înţeles era din Republica Moldova, a coborât aici în gară, în Dej, şi a încercat să mai deschidă o maşină, doar că nu erau cheile în ea şi şi-a continuat drumul până a dat de maşina noastră”, a adăugat proprietarul maşinii.

Femeia n-a fost coerentă în declaraţii, spun anchetatorii. Pentru că părea confuză şi avea episoade psihotice, a fost internată la psihiatrie. I-au fost recoltate probe biologice pentru teste de droguri şi alcool. La drugtestul rapid, femeia ieşise pozitiv la canabis, spun surse Observator. Rezultatul a fost ulterior infirmat de probele biologice recoltate la spital.