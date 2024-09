O fetiță de 11 ani din Neamț a fost bătută crunt de o vecină. Poliția nu a fost sesizată. Explicațiile părinților

O copilă de 11 ani dintr-o comună din Neamț a fost bătută crunt de o vecină. Agresiunea a fost filmată de fiica femeii și a avut loc luna trecută. Părinții, însă, n-au depus plângere, spunând că n-au știut că fiica lor a bătută așa rău. Polițiștii s-au autosesizat după ce imaginile cu agresiunea au apărut în spațiul public. Femeia bătăușă, care are 33 de ani, a fost inițial reținută, iar acum e sub control judiciar, fiind acuzată de și

Copilă de 11 ani, bătută de o vecină

În imagini se vede cum femeia o lovește brutal pe copilă peste cap, cu mâinile, și o trage de păr. Victima e împietrită de frică, așa că nu are nicio reacție.

La un moment dat, agresoarea o pune în genunchi, spunându-i să își ceară scuze, pentru că s-ar fi certat anterior cu fiica ei. Apoi continuă să o lovească.

„Extraordinar, cum o bate. Trebuia să vorbescă frumos, nu aşa, cu bătaie. A umilit-o pe copilă”, a spus o localnică, citată de

Părinții fetei bătute n-au depus plângere la Poliție

Agresiunea a avut loc în august, dar nimeni n-a depus plângere. Polițiștii s-au autosesizat după ce filmarea a devenit publică.

„Imaginile alea sunt foarte brutale. Eu nu am ştiut de aşa ceva, că dacă ştiam…. Dar nu am ştiut. Am fost şi eu copil, mai luam bătaie, dar nu în halul ăsta”, a spus tatăl victimei, pentru Știrile Pro TV.

Mama fetei a spus și ea că nu a depus plângere „pentru că nu am ştiut că a bătut-o aşa tare”.