O localitate renumită pentru vilele de lux este ținta hoților. Acționează chiar dacă știu că poliția este pe urmele lor

Locuitorii din Corbeanca, o localitate renumită pentru numeroasele , au ajuns să trăiască un coșmar în locul pe care îl numesc „acasă”. Numărul spargerilor din zonă a crescut semnificativ, iar localnicii se tem să își părăsească casele de sărbători.

Deşi camerele de supraveghere au reușit să-l surprindă pe unul dintre suspecți, niciunul dintre infractori nu a fost până la acest moment prins. Totuși, situația din Corbeanca nu este una izolată. Poliţiştii au observat că, mai nou, hoţii se orientează spre cartiere de vile aflate în câmp sau în cartiere rezidențiale. Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să își doteze locuințele cu sisteme de alarme, potrivit .

Unul dintre bărbați a fost filmat de camerele de supraveghere în momentul în care se apropie de uşa unei vile, sună la interfon și se ascunde în spatele porţilor. Ulterior, același individ verifică uşa maşinii parcată în faţa casei. Plecat la munte, proprietarul a primit notificare pe telefon că cineva încearcă să îi intre în casă.

„Am observat pe cameră o siluetă care se ascundea. Am început să îi spun la interfon că o să ies afară la dânsul şi atunci a fugit. Am constatat că e un spărgător, şi atunci am pus mâna pe telefon şi am sunat la 112”, a declarat proprietarul, pentru Observator News.

Nici prezența poliției nu îi împiedică din a continua spargerile

În doar câteva minute și-au făcut apariția și forțele de ordine, însă făptașii nu mai erau la locul indicat. Dar nicigând să își abandoneze misiunea. În tot acest timp, hoţii dădeau o spargere la câteva străzi distanţă. Tot ce era de valoare în acea vilă a fost furat.

„Sunt profesionişti, din ceea ce vedem noi. Tupeul face ca după prezenţa poliţiei să meargă pe strada următoare şi să spargă o locuinţă. Nu au trecut nici măcar 30 de minute până au reuşit să spargă o altă locuinţă, chiar şi cu prezenţa forţelor de poliţie aici”, a continuat proprietarul.

Ce recomandă specialiștii pentru a ne proteja locuințelor

Specialiștii trag un semnal de alarmă și recomandă cetățenilor ca, mai ales dacă pleacă de sărbători, să își asigure suplimentar casa. Pe lângă alarmele clasice sau camerele de filmare, oamenii pot lăsa, preventiv, o lumină aprinsă sau un televizor pornit, pentru a da impresia că cineva este acasă. tehnologia permite ca toate aceste dispozitive să fie controlate de la distanță, cu ajutorul internetului și a telefonului mobil.

Pentru cei care locuiesc la casă, o altă variantă ar mai fi un câine de pază sau gard modificat care ar putea să împiedice pătrunderea hoțului în curte.

Hoții care acționează în mai multe zone sunt de negăsit

În ianuarie, o armă a fost furată din casa unui fost ofiţer SRI din Voluntari. au fost prinşi, iar după patru săptămâni, arma a fost ridicată din lacul Pantelimon.

Dar nu toate situațiile se termină cu prinderea și pedepsirea făptașilor. În septembrie, un complex rezidenţial din Tunari a fost ţinta infractorilor. În toate imaginile apar bărbaţi îmbrăcaţi în negru, cu feţe acoperite, care acţionează și se fac nevăzuți. Şi ei, ca şi tâlharii din Corbeanca sunt încă de negăsit.