O pizza a salvat viața unui cuplu și a fetiței lor, care trebuiau să se urce din autocarul morții din Mestre: „Am izbucnit în plâns”

Pe 3 octombrie, care a întristat o lume întreagă. Ferhat, soția sa Emine și familia lor au scăpat la limită de acea nenorocire, datorită unei simple pizze.

Pofta de pizza a schimbat destinul unei familii

Italia a decretat trei zile de doliu după ce de pe un pod în apropierea Veneției, luând foc. Tragedia a dus la moartea a 21 de pasageri și rănirea gravă a altor 19. Printre victime se afla și o familie de români: două fete de 8 și 13 ani, mama și tatăl lor, care, din păcate, nu au supraviețuit.

Ferhat (30 de ani) și Emine (31 de ani) încă nu și-au revenit din șoc, fiind la un pas să-și piardă viața în autobuzul în Italia. Din fericire, au scăpat cu viață. Trebuiau să ajungă să vadă un meci între Galatasaray și Manchester United la ora 21:00. Cu toate acestea, au fost surprinși când Emine s-a arătat interesată de o pizza italiană autentică. Au încercat să găsească o pizzerie bună, dar nu au avut noroc.

Au decis să mănânce la un camping, dar au confundat numerele de telefon și au pierdut autobuzul. După toate evenimentele neașteptate, autobuzul nu a mai venit. Soțul, enervat la culme că a pierdut, a cedat și a decis să stea la camping, scrie .

O întârziere de două minute le-a salvat viața

Cu doar o zi în urmă, bărbatul era gata să-și verse amarul asupra soției sale, dar tragedia din Italia a schimbat totul. Acum, nu poate decât să-i mulțumească. Bărbatul, iubita sa și fiica lor sunt în siguranță, toate datorită unui destin neașteptat: o simplă comandă de pizza și o întârziere de doar două minute i-au făcut să rateze autocarul.

„Am petrecut noaptea fără să dorm și abia dimineața am înțeles că pentru acele două minute eu și familia mea am scăpat de moarte. Mi-am îmbrățișat fetița strâns și am izbucnit în plâns.

Am fost atât de supărat pe ea de îndată ce mi-am dat seama că nu vom ajunge niciodată la timp și că dacă am mai petrece câteva minute căutând pizzerii, aș rata chiar și începutul meciului. Am decis că cel mai bun lucru de făcut a fost să ne întoarcem în camping și să comandăm o pizza acolo și așa am fi amândoi fericiți.”