O românca stabilită în Germania s-a întors acasă. Motivul pentru care a vrut să se mute în România

Dacă până acum tot mai mulți acum încep să se întoarcă înapoi în România. Lasă anii de muncă peste hotare în spate și se întorc la familie, la casă și sunt pregătiți să își înceapă din nou viața.

Românii se întorc acasă

Tot mai mulți Austria, Germania, Marea Britanie, încep să revină acasă. Este și cazul unei românce care a stat 10 ani în Germania. Ea a decis să se întoarcă în România alături de soțul și copiii ei pentru că a vrut că cei mici să nu traiască într-o lume robotizată, conform

„M-am întors în țară la începutul lunii august deoarece îmi doresc mai multă libertate pentru copiii mei. Oarecum Germania e țara roboților o consider eu, iar eu nu doresc ca copiii mei să facă parte din acest sistem, e țara roboților, în curând o fină de a noastră o să se mute în România, pe viitor va veni și sora mea”, a spus românca.

În ultimii doi ani, peste 18.000 de copiii s-au întors alături de părinți din străinătate și au fost înscriși la școlile din România. Dacă până acum firmele de curierat transportau mâncare pentru românii de peste hotare, acum le aduc lucrurile înapoi în țară.

„În acest an am avut cea mai mare creștere, am avut o relocare la 2-3 zile distanță, deci foarte multe, undeva la 15-20 pe lună, în ultima lună am avut o cerere foarte mare, cel puțin din august am avut minim 10 relocări din Germania sau Austria către România de la mobilă, biciclete, jucării pentru copii”, a spus reprezentantul unei firme de transport.

Motivele întoarcerii în țară

Specialiștii spun că motivele care stau în spatele deciziei de a reveni în România sunt dezvoltarea țării și dorul de familie. Salariile au crescut și la fel cum trăiau în străinătate, pot trăi și în țara noastră, fiind lângă familie.

Datele Autorității pentru Protecția Copilului arată că numărul familiilor plecate peste hotare a scăzut cu 15% în 2023, față de 2021.