UE a oferit Statelor Unite o scutire totală și reciprocă de taxe vamale pentru produsele industriale

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a oferit Statelor Unite „tarife zero-pentru-tarife zero” pentru bunurile industriale, după ce blitzkrieg-ul tarifar declanșat de președintele american Donald Trump a zguduit piețele globale și a inaugurat o nouă eră de incertitudine economică, potrivit .

„Suntem pregătiți să negociem cu Statele Unite. Într-adevăr, am oferit tarife zero pentru tarife zero pentru bunurile industriale, așa cum am făcut cu succes cu mulți alți parteneri comerciali, pentru că Europa este întotdeauna pregătită pentru o afacere bună”, a spus ea, adăugând că această înțelegere a fost făcută înainte ca Trump să anunțe tarife reciproce.

Acest lucru s-a întâmplat în momentul în care miniștrii comerțului din UE s-au întâlnit pentru prima dată la nivel de bloc pentru a discuta tarifele mari ale lui Trump asupra diferitelor țări care au perturbat comerțul global. Trump a spus că va aplica taxe de 20% la bunurile UE, iar blocul european a spus că va răspunde cu contramăsuri în cazul în care negocierile eșuează.

Discuțiile miniștrilor se vor concentra pe pregătirea „următoarei noastre mișcări în relația cu Statele Unite, dar și pe modul de pregătire a sistemului nostru comercial înapoi în Uniunea Europeană pentru a preveni eventuala deturnare a comerțului”, a declarat șeful comercial al UE, Maros Sefcovic.

Divergențele au rămas în abordarea UE, Franța și Germania susținând vizarea tehnologiei și a altor servicii din SUA. Cu toate acestea, această abordare a atras critici din Irlanda, care se bazează în mare măsură pe investițiile americane, în special în sectoarele farmaceutice și tehnologice.

Înainte de discuțiile de la Luxemburg, ministrul de comerț al Franței a cerut UE să nu excludă un răspuns comercial „extrem de agresiv” la adresa lui Trump. Sprijinită de Germania și Austria, Franța a făcut eforturi ca UE să ia în considerare țintirea serviciilor americane, în special a tehnologiei.

Acest lucru a venit după ce președintele francez Emmanuel Macron a îndemnat întreprinderile din UE să oprească cheltuielile pentru SUA. „Care ar fi mesajul de a avea mari jucători europeni care investesc miliarde în economia americană în același timp în care ne lovesc”, a spus el, descriind tarifele lui Trump drept „brutale și nefondate”.

Franța și Germania au ridicat în mod special posibilitatea de a implementa un nou instrument numit instrumentul anti-coerciție (ACI), o armă comercială care nu a fost niciodată folosită și a fost numită „bazooka”.

Cu toate acestea, dacă Trump a acceptat surplusul de mărfuri al blocului cu Statele Unite – adică exportă mai mult decât importă – drept motiv pentru a afecta UE, oficialii au indicat că Bruxelles-ul ar putea viza excedentul de servicii din SUA ca răspuns.