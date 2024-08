O sportivă a doborât recordul european la 3.000 de metri obstacole de la JO 2024 și apoi și-a cerut iubitul în căsătorie în fața tuturor

Alice Finot, 33 de ani, a încheiat pe locul 4 finala probei de 3.000 de metri obstacole de la , stabilind un record european, apoi s-a îndreptat către tribune pentru a-și cere iubitul în căsătorie.

La Paris, „love is in the air” la atletism

Un nou episod deosebit a fost consumat după finala probei de 3.000 de metri obstacole, câștigată de Winfred Yavi din Bahrain, cu un timp de 8:52.76, rezultat de nou record olimpic.

În acea finală, franțuzoaica Alice Finot a trecut linia de finiș a patra, cu un timp de 8:58.67, record continental. A ratat podiumul, dar a scris istorie, apoi a marcat seara cu un gest care a doborât multe stereotipuri.

Alice s-a îndreptat către zona din tribune unde erau situați apropiații ei, s-a așezat în genunchi și și-a cerut în căsătorie iubitul, pe spaniolul Bruno Martinez Bargiela, sportiv de triatlon. În loc de inel, a utilizat insigna pe care a purtat-o în timpul alergării, pe care scrie „Love is in he air in Paris”, „Dragostea este în aer în Paris”.

Alice i-a prins viitorului soț insigna de tricou, iar momentul s-a încheiat cu o îmbrățișare lungă și un sărut. După cursă, în dialog cu reporterii, Alice Finot a confirmat că iubitul i-a acceptat cererea în căsătorie, anunță .

„Mi-am spus că dacă voi alerga sub 10 minute, știind că 9 este numărul meu norocos și că am fost împreună 9 ani, atunci îl voi cere în căsătorie.

Nu-mi place să fac lucrurile ca toți ceilalți. Din moment ce nu m-a cerut el până acum, mi-am spus că poate ar trebui să o fac eu. Așa că i-am dat insigna cu care am alergat. Pe ea, scrie că «Dragostea este în Paris». Chiar m-am distrat, am reușit să mă exprim”, a afirmat ea, conform People.com.