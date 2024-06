Oradea: Un autobuz a luat foc în mers. Şoferul şi pasagerii s-au autoevacuat

a luat foc, în mers, pe o stradă din . Din fericire, șoferul a observat la timp incidentul, a oprit şi s-a autoevacuat împreună cu cei doi pasageri.

Autobuzul a ars aproape în totalitate

În ciuda faptului că şoferul a încercat să stingă incendiul cu instinctorul, autobuzul a ars aproape în totalitate până la sosirea pompierilor.

Din primele informaţii ar fi vorba de o problemă electrică, fiind vorba despre un autobuz de 18 ani, scrie .

„Fumul a ieșit de la trapă, de sus”

Șoferul a declarat că fumul a ieșit de la trapă, de sus.

„Am deschis ușile, am evacuat călătorii și am luat contactul general, apoi am luat stingătorul. A fost fum mare. Fumul a ieșit de la trapă, de sus. Pasagerii și eu eram speriați”, a precizat el.

Pe de altă parte, Romeo Nica, directorul economic OTL Oradea, a declarat că autobuzul a avut o problemă la instalația electrică.

„Este un autobuz Mercedes de 18 ani cu burduf și a avut o problemă la instalația electrică, șoferul a avut spirit de observație, a oprit, erau 2 călători pentru că se apropia capătul de linie, venea din parcul industrial, daună totala, paguba nu e mare”, a spus acesta.