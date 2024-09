Orașul din România în care se mută mulți români. „Nu mai suport să respir aerul ăsta toxic”

Un bărbat din Cluj este tot mai dezamăgit de traiul în acest oraș și a hotărât să se mute în alt oraș. Din ce în ce mai mulți români aleg să se mute din cauza prețurilor uriașe, iar costul traiului în acest oraș a devenit greu de achitat.

Unde s-a mutat bărbatul

experiența sa pe rețelele de socializare și a prezentat câteva dintre motivele pentru care a decis să își schimbe domiciliul. Printre ele se numără traficul, poluarea, creșterea prețurilor, ceea ce l-a determinat să se mute în Oradea, conform

Deși i-a fost greu să ia această decizie, consideră că este singura modalitate prin care poate avea o viață liniștită și costuri mai mici.

Motivele pentru ca s-a mutat

„Am luat decizia finală… Clujul m-a dezamăgit, mă mut la Oradea! Nici nu știu cum să încep acest post, dar simt că trebuie să îmi împărtășesc frustrarea și decizia pe care am luat-o. Sunt clujean de când mă știu, am crescut aici, am trăit momente minunate, dar și altele mai puțin plăcute. În ultimul timp, însă, problemele orașului au devenit insuportabile pentru mine.

Traficul – Serios, cine poate suporta să stea câte o oră în trafic pentru un drum care ar trebui să dureze 15 minute? Efectiv, îmi vine să-mi iau zborul de fiecare dată când mă urc în mașină.

Poluarea – Nu mai suport să respir aerul ăsta toxic. Când deschid geamul, parcă îmi intră direct fum în plămâni. Am ajuns să port mască și după pandemie, doar ca să pot respira normal.

Prețurile – Clujul a devenit un oraș pentru milionari? Nici măcar o pâine nu mai pot cumpăra fără să mă gândesc de două ori. Chiriile sunt astronomice, iar salariile… Ei bine, să spunem doar că nu țin pasul.

Supraaglomerarea – Nu mai am loc să mă plimb liniștit prin centru. Tot timpul e aglomerație, tot timpul trebuie să mă feresc de alți oameni. Unde a dispărut farmecul liniștit al orașului nostru?

Femeile – Da, trebuie să recunosc că femeile din Oradea sunt pur și simplu superbe. Ori de câte ori merg acolo, simt că am mai mult succes și parcă lumea e mai frumoasă. Poate e doar o impresie, dar mă face să mă simt mai bine în pielea mea.

Cu inima strânsă și multe regrete, am luat decizia să mă mut la Oradea. Am auzit numai lucruri bune despre acest oraș: trafic mai lejer, aer mai curat, costuri de trai mai rezonabile și un vibe mult mai chill. Pare soluția perfectă pentru toate problemele mele. Îmi va fi dor de Cluj, dar cred că e timpul să-mi caut fericirea și liniștea în altă parte. Poate că, într-o zi, mă voi întoarce, dar până atunci… La revedere, Cluj! Salut, Oradea! Oradea, pregătește-te, vin!”, a transmis un clujean pe o rețea de socializare.