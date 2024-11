Pasiunea care poate deveni carieră. Tinerii beneficiază de cursuri gratuite

Sute de tineri își transformă pasiunea în carieră și urmează cursuri la aerocluburile din țară. După ce au sărit vor să fie instructori. Dar, fetele demonstrează că această meserie nu este potrivită doar pentru bărbați.

Fetele, dornice să învețe parașutismul

Înainte de marele salt, fiecare cursant urmează un instructaj. După această experiență, tinerii își dau seama că ar vrea să facă din această aventură o carieră, conform

„Când am venit aici mi-am dat seama de ce vreau şi că vreau un viitor în domeniul aviaţiei şi dacă se poate şi chiar al paraşutismului, să fiu cât mai bună şi poate chiar un instructor. Nu este chiar atât de greu, mulţi oameni zic că este pentru ca de obicei ei sunt băieţi mai mulţi dar este foarte special sa fii o fată pentru că lumea te priveşte altcumva şi te vede mai curajoasă”, a declarant o cursantă.

Băieții au recunoscut că fetele reprezintă cu adevărat o concurență.

Cât costă cursurile

În fiecare an se înscriu în jur de 60 de cursanți la organizate de Aeroclubul Baia Mare. Dar, din aceștia, doar 30 trec de etapa de selecție.

„O bună parte dintre elevii nostri au reusit sa zboare in simpla comanda si ne dorim ca ei sa-si obtina licentele de zbor, urmand ca dupa aceea ei sa devina piloti in loturile noastre judetene si sa reprezinte baia iar ulterior România in competitii de nivel international”, a declarat Alin Droboș, comandant Aeroclubul Baia Mare.

Tinerii cu vârsta între 16 și 23 de ani au ocazia să beneficieze de aceste cursuri în mod gratuit. Dar, și cei care au peste 23 de ani pot urma cursurile pentru prețul de 900 de euro.