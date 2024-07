Pățania unor români în vacanța din Slovenia. Pe ce au cheltuit 150 de euro

Sezonul estival le-a deschis gustul pentru vacanțe românilor și au ales destinații diferite prin Europa sau chiar în afara ei. De aceea, turiștii care merg în concedii cu mașina trebuie să fie atenți la taxele de drum, dacă nu amenzile sunt destul de mari.

Au fost amendați imediat la intrarea în țară

Acest lucru i s-a întâmplat și unei familii de români care au mers în Imediat cum au intrat în țară, la 9 kilometri de graniță, au fost opriți de polițiști și au fost nevoiți să plătească 150 de euro pentru că nu au plătit vinieta. Dar, românii au fost nedumeriți de ce trebuie să plătească atât de mult pentru că nici măcar nu au avut de unde să o cumpere, conform

În plus, nu știa dacă poate contesta sau nu amenda și a plătit-o, apoi a întrebat pe un grup de Facebook ce poate face în această situație și utilizatorii nu au ezitat să își dea cu părerea.

„Bună tuturor! Tocmai am la 9 km de graniță am fost opriți de un filtru de politie și amendați 150 de euro pentru ca nu aveam vigneta. În graniță era o benzinărie, dar un filtru de politie ne-a deviat, am zis ca vom intra în următoarea benzinărie. Nu am mai apucat… A mai pățit cineva asa ceva? Se mai poate face ceva? Rog răuvoitorii să se abțină, as vrea informații concrete. Multumesc!”, a scris românca pe Facebook.

Cum putea evita amenda

Ulterior, s-a interest și a aflat că putea evita amenda. Vinieta putea fi cumpărată și plătită fizic la benzinăriile din Ungaria, Croația, Austria sau Italia, dar nu din Slovenia. În orice caz, vinieta putea fi plătită online, altfel șoferii riscă amenzi de 300 de euro sau 150 de euro dacă plătesc pe loc.

„UPDATE! Sper să fie cuiva de folos!! Vinietele pot fi achiziționate fie online, fie fizic de la stațiile de carburanți din Ungaria, Croaţia, Austria, Italia. Recomandăm cu insistenţă achiziţionarea lor înainte de intrarea pe teritoriul sloven.

Intrarea pe teritoriul sloven FĂRĂ VINIETA ACHIZITIONATĂ se pedepseşte cu amendă. Amenda pentru nerespectarea legislaţiei privind achiziţionarea vinietei este de 300 euro (150 euro dacă se achită pe loc)”, a mai spus românca.