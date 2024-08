Pensie mai mică cu 5.000 de lei, după ce a primit decizia de recalculare. Un expert în pensii a explicat de ce e diferența asta uriașă (VIDEO)

Un bărbat care a lucrat într-o mină de uraniu a pierdut 5.000 RON la .

Avea 7.787 RON, iar acum are 2.844 RON. Conform datelor de pe decizie, are 20 de ani pe contributiv, 7 pe necontributiv. Vorbim de o persoană care a lucrat într-o mină de , ca inginer miner, cu funcție de conducere, 63 % pierderi. A ieșit la pensie acum 20 de ani, deci nu are coeficient de corecție de 1,41.

„Pe toată perioada de 20 de ani, rezultatul este scandalos”

Dorina Barcari, expert pensii și salarizare, a fost prezentă în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a explicat de unde e această diferență uriașă între pensia pe care o avea înainte și cea de pe decizia de recalculare.

“Este vorba doar de calculul diferențiat. El a avut numai perioadă de grupa I, fără discuție, și vă dați seama că ei au avut niște salarii mai bunuțe, nu au lucrat la salariul minim pe economie ori gândiți-vă că să aplici 50 % pe salarii care sunt mai mari decât cel mediu, deci ai peste un punct și să aduni 0,5 puncte, este o mare diferență, pentru că îți dă cu totul alt rezultat. Și pe toată perioada de 20 de ani, rezultatul este scandalos.

Ori gândiți-vă că acești oameni au lucrat în maxim de periculozitate, mai ales că printre ei s-au găsit artificierii, care umblau cu dinamită și făceau explozii controlate, care este un lucru inimaginabil de periculos, în afară de munca în sine, care e foarte grea și periculoasă, și mai ales într-o mină de uraniu, dar să mai umbli și cu dinamita.

Și oamenii aceștia să fie loviți la bani, când și-așa nu trăiesc mult, pentru că sunt plini de boli. Ei nu depășesc mult 50 de ani”.