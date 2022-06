Pentru prima dată în România, pasiunea pentru operă și cea pentru motociclete se întâlnesc la Cluj. Opera Naţională va susţine un concert drive in pentru motociclişti

Opera Naţională Română a transmis că, pentru prima dată în România, va susţine un concert drive in pentru motociclişti, în cadrul Festivalului Opera Aperta, potrivit Agerpres.

Opera Naţională din Cluj va susţine un concert drive in pentru motociclişti

„Opera Aperta: Concert drive in pentru motociclişti. Pentru prima dată în România, în cadrul celei de a VI-a ediţii a festivalului Opera Aperta, care are loc la Cluj-Napoca de astăzi 29 iunie şi până duminică, 3 iulie, pasiunea pentru operă şi cea pentru motociclete se întâlnesc”, se arată într-un comunicat transmis astăzi de organizatori.

„Şase artişti ai Operei Naţionale Române, , vor schimba smoking-urile şi rochiile de seară cu ţinute de bikers, într-un concert cu motoare, lumini puternice şi hit-uri internaţionale”, au mai precizat aceștia.

Potrivit sursei citate, intrarea la concert este liberă.

„Soliştii Florin Estefan, Diana Ţugui, Iulia Merca, Cristian Mogoşan şi Simonfi Sandor vor fi acompaniaţi în această aventură de celebrul pianist Mihai Diaconescu, cel care a făcut deja înconjurul marilor scene ale lumii, începând cu Filarmonica din Munchen, la doar 12 ani.

Ride on Harmony, oferit publicului în parteneriat cu Transilvania Bikers, va fi un veritabil drive-in pentru motociclişti, care sunt aşteptaţi la concertul din Piaţa Unirii”, se mai arată în comunicat.

Concertul dă şansa artiştilor din Cluj să aducă la viaţă hit-uri internaţionale reorchestrate, precum „Nel blu di pinto di blu” (Volare), „Maria de Buenos Aires”, „I feel pretty”, „Parla piu piano” din celebrul film „The Godfather”, „My way” sau „Don’t stop me now”, semnat de The Queen”.