Peste 800.000 de cetăţeni ucraineni au ajuns în România. Se înregistrează o creștere cu 26.3% față de zilele precedente

Numărul cetăţenilor ucraineni care au intrat în România a crescut sâmbătă cu 26,3% faţă de ziua precedentă, informează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), potrivit

„În data de 30.04.2022, în interval de 24 de ore, la nivel naţional, prin punctele de frontieră au intrat în România 109.271 de persoane, dintre care 10.569 de cetăţeni ucraineni (în creştere cu 26,3% faţă de ziua precedentă). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în România 6.134 cetăţeni ucraineni (în creştere cu 31,8%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 2.437 cetăţeni ucraineni (creştere cu 40,7%)”, se precizează în comunicat.

De la invazia Ucrainei de către armata Rusiei, până la data de 30 aprilie, ora 24,00, au intrat în România 828.873 de cetăţeni ucraineni.

Numărul mare de ucraineni care fug din calea războiului devine împovărător pentru Polonias. Spre deosebire de începutul invazziei, numărul de voluntarii a scăzut dramatic, locurile de cazare sunt mai greu de găsit, locuri de muncă disponibile sunt mai putine, iar școlile rămân fără resurse.

Fiind mai puține, peroanele care vin să ajute, trebuie să muncească mai mult și sunt din ce în ce mai obosite, spune un angajat al serviciului social., potrivit

Polonia a primit aproximativ 2,9 milioane din cele peste 5 milioane de ucraineni care și-au părăsit țara. În Varșovia, populația a crescut cu aproximativ 15% de la începutul războiului. Primarul Rafal Trzaskowski a avertizat că orașul a ajuns la „capacitate maximă” și nu mai poate găzdui un alt val de refugiați, deși nu există semne că migrația s-ar opri.

Russia’s invasion of Ukraine has displaced countless refugees, forcing many families to travel far from their homes. This powerful feature from Channel 5 provides a real look at what is actually happening. While the content may be disturbing, it’s a reality that must be seen.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo)