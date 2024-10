Petre Roman a dezvăluit ce pensie are acum și cu cât i-a crescut după recalculare: “Păi eu am avut 50 de ani de muncă”

, fostul premier al României, a dezvăluit ce are acum, după recalculare.

Fostul premier a precizat că a primit decizia de recalculare și că i s-a majorat pensia cu 2.300 de lei.

“Da, mi-a mărit pensia. Păi eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc, în primul rând, pornind de la decizia politică. Păi precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori”, a spus Petre Roman pentru .

Ce pensie încasează lunar Petre Roman

Întrebat ce pensie are acum, după 50 de ani de vechime în muncă, fostul premier a răspuns: “Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 lei”.

Petre Roman a fost chestionat și cu privire la faptul dacă el crede că, după alegeri, pensionarii se vor trezi cu bani mai puțini.

“Slavă Domnului, mai există și Curtea Constituțională, care blochează prostiile”, a spus fostul prim-ministru.

Cu ce se ocupă acum Petre Roman

Petre Roman a povestit și cu ce se ocupă de când a ieșit din politică.

“Sunt în continuare profesor, dar și președinte, la universitatea din Geneva. Deocamdată, suntem singura instituție de profil privată, care a obținut acreditarea federală, cea mai grea acreditare din lume. Din 17 universități care au aplicat, am fost singura deocamdată care a primit acreditarea. În afară de asta, fac o mulțime de conferințe în lume, în calitatea mea de om de știință. Acum 5 ani, când am zis că am ieșit și că nu mai voi reveni în politică, am încercat un lucru ce părea imposibil, să mă reîntorc în calitate de om de știință, și am reușit.

La ora actuală am o notorietate dobândită în domeniul ăsta, știința a climei și a apei. Asta am făcut dinainte de Revoluție. Am susținut conferințe la Barcelona, în Italia, în Luxemburg și în India, de unde aseară m-am întors. A fost fabulos, a fost prima oară când am fost în India. Acum am o altă conferință la Iași”, a declarat fostul politician.