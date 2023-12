Pielea i s-a topit și inima i s-a oprit. Cum a supraviețuit femeia care a fost lovită de trăsnet de ziua ei de naștere în fața Casei Albe

Trăsnetul i-a ars nervii, i-a topit pielea și i-a oprit inima, dar Amber Escudero-Kontostathis este singura supraviețuitoare din urma incidentului de la Casa albă, care a ucis trei oameni.

Trecuseră 174 de zile de când unul dintre copacii din fața Casei Albe, unde Amber și alte trei persoane se adăposteau de furtună, pe data de 4 august 2022, conform Digi24.

Ea a fost singura care a scăpat cu viață. Doctorii au spus că este un miracol că Amber a reușit să supraviețuiască după ce milioane de volți de electricitate i-au străbătut tot corpul.

Trăsnetul a făcut ca tableta și ceasul de la mână să explodeze, încât pielea încheieturii i s-a topit. Urcând prin picior, curentul electric i-a ars sistemul nervos, i-a oprit inima și i-a lăsat găuri deschise în corp.

Când paramedicii au găsit-o, pielea lui Amber era mov și gri, iar fața ei era împietrită.

Agenții de la serviciile secrete au fost primii care au ajuns la fața locului, dar defibrilatoarele mici nu puteau fi folosite din cauza ploii.

Un doctor de la Casa Albă și doi turiști care lucrau ca asistenți medicali au ținut-o în viață pe Amber, care își recăpătase cunoștință.

Inima ei s-a oprit din nou pentru 13 minute, dar salvatorii au continuat procedura de resuscitare.

Ajunsă la spital, Amber nu a putut să se miște mai multe zile și a trebuit să învețe să meargă din nou.

Ea a spus că lucra pe teren cu Comitetul internațional de Salvare în ziua în care a fost lovită de fulger, care era ziua ei de naștere.

„Am supraviețuit datorită unor oameni buni, complet străini, care au fugit înspre pericol în mijlocul unei furtuni ca să mă salveze”, a spus Amber.

After Ms. Amber Escudero-Kontostathis was struck by lightning outside the White House, Uniformed Division officers rushed to render life-saving aid. Yesterday, three of those officers reunited with her to wish her the best in her ongoing recovery.

