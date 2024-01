Planul unei polițiste din Craiova prin care și-a păcălit colegii. „Am ajuns şi eu în imposibilitatea să-mi plătesc propriile credite”

Craiova a pus în aplicare un plan prin care colegii ei să îi gireze mai multe împrumuturi, iar acum femeia nu mai plătește nicio datorie pentru că o fac colegii acesteia. În apărarea ei, polițista spune că este doar un ajutor reciproc.

Șapte angajați de la Poliția Locală din Craiova și alți patru oameni sunt în culmea disperării după ce au intrat în ecrocheria femeii. Victimele spun că au propriri pe conturi din cauză că polițista nu și-a plătit ratele, scrie

Aceștia au apelat la măsuri drastice și și-au vândut proprietățile pentru a se asigura că nu vor rămâne fără ele.

Ce a făcut femeia

„A insistat să o girăm ca să-şi amenajeze casa, să bage gaze, să facă îmbunătăţiri. Am girat-o pentru trei împrumuturi. L-am târât şi pe soţul meu în situaţia asta, că am zis să o ajutăm. Acum plătim 4.000 de lei din pensie în fiecare lună. Ea s-a împrumutat la toate CAR-urile din oraş, în total a împrumutat peste 300 de milioane, cam aşa, mai are banca de 100 de milioane”, spune nașa femeii.

„Am girat-o la vreo cinci CAR-uri. A profitat de buna credinţă a noastră. Ne-a minţit că închide un CAR şi că face altul, că îl închide pe altul. Degeaba spune ea că ne-a girat pe noi, pe mine m-a girat o singură dată pentru o sumă mică. (…) Pe unii ne-a dus la unele CAR-uri, pe alţii la alte CAR-uri. Noi, ulterior am aflat unii de alţii. Mie mi se opreşte jumătate din salariu. Am ajuns şi eu în imposibilitatea să-mi plătesc propriile credite. Eu la salariu mai iau 2.000 de lei. Vom merge în instanţă, am făcut demersurile necesare”, spune un care a căzut în plasa polițistei escroace.

Altă angajată se plânge de faptul că mai rămâne cu 1.700 de lei, bani cu care trebuie să se descurce o lună de zile, în condițiile în care are trei copii.

„Din câte ştiu eu sunt 11 persoane de care a profitat, suntem şapte din cadrul Poliţiei Locale şi patru din afară. Eu sunt cea mai disperată, am o poprire de 2.150 de lei şi mai primesc în mână 1.700 de lei, în condiţiile în care cresc singură trei copii. (..) Ea spune că ne-a girat pe unii dintre noi, păi eu am girat-o la opt CAR-uri şi ea m-a girat o singură dată”, se plânge o altă angajată a Poliţiei Locale Craiova.

Cum se apără polițista

Polițista își ia apărarea și spune că ar fi vorba despre un ajutor reciproc, pentru că s-au girat între ei. Mai mult, susține că a fost și ea la rândul ei prinsă într-o încurcătură provocată de alte persoane.

„Ne-am girat între noi. Eu plătesc pentru ei. Din 2022 şi eu plătesc pentru alţii. Eu am plătit pentru o altă colegă şi câte 2.000 de lei, fapt pentru care m-am încurcat cu ale mele. Eu pot dovedi cu chitanţe. Eu i-am girat şi pe naşi. M-au dat şi în Parchet şi s-a dovedit că nu este adevărat ce susţin ei. Sunt o femeie singură care am fost încurcată de alte persoane.

Eu nu am făcut asta intenţionat. Eu am plătit toată viaţa mea CAR-uri. Acum am ajuns într-o încurcătură din cauza unor persoane care m-au lăsat aşa. Eu nu am mai putut, am şi eu un singur venit. Eu am girat un coleg, el nu a plătit şi eu dau bani pentru el de anul trecut. Nu toată lumea este bine intenţionată. Să aibă toată lumea răbdare, aşa cum am şi eu“, a spus femeia acuzată.

Directorul Poliției Locale din Craiova nu a vrut să comenteze situația.