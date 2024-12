O nouă escrocherie vizează cetățenii din Iași. Oamenii primesc zeci de apeluri telefonice, în fiecare zi

Cetățenii dn Iași sunt vizați de o nouă care a luat amploare. Oamenii sunt apelați de nenumărate ori, până ajung să răspundă, iar mai apoi, datele personale le sunt furate.

Înainte de sărbători, când numărul persoanelor păcălite tinde să crească, ieșenii sunt principala țintă a unei noi escrocherii. Oamenii riscă să rămână fără date personale importante, iar escrocii pot ajunge inclusiv la accesarea conturilor bancare. Totul începe cu un mesaj în care persoanele vizate sunt anunțate că li se va livra un colet, urmând să fie contactați telefonic de numere din străinătate, potrivit .

„Prima dată, am primit un mesaj că am o comandă de la DVS și trebuie să le răspund. Ulterior, au început să mă sune tot felul de numere din străinătate. Am răspuns, dar sună scurt, cred că așteaptă să-i suni înapoi. Am sunat o dată înapoi, dar în primele patru secunde nu a vorbit nimeni și am închis. Nu știu, presupun că așteaptă să găsească persoane vulnerabile, după voce. Eu nu păream așa, probabil de asta nici nu au intrat în discuție. E doar o presupunere. Am blocat toate numerele. După câteva zile, au încetat să mă sune”, a povestit Robert Emil, cetățean din Iași.

Perioada sărbătorilor îi face pe atacatori să fie mai activi

Motivați de creșterea numărului de în perioada sărbătorilor, escrocii încearcă diferite strategii prin să intre în posesia datelor bancare ale victimelor. Fie că este vorba despre dublarea unor site-uri cunoscute, atragerea victimelor prin promoții și concursuri false sau chiar apelarea victimelor, toate sunt metode prin care românii sunt convinși să își încredințeze datele bancare.

„Nu este prima dată când pățesc, observ că în perioada sărbătorilor încep să apară mai des astfel de înșelătorii, însă aceștia se descurajează când văd că nu le merge. La telefon este, de fapt, un indian sau un african care încearcă să îți obțină datele personale. Nu trebuie să accesezi niciun link de la ei sau să le dai vreo informație”, a precizat Cristian Sîrbu, un alt bărbat din Iași.

Nicio plângere legată de această nouă metodă de escrocherie nu a fost înregistrată momentan

Oamenii nu trebuie să acceseze niciun link suspect și nici să răspundă la apelurile inițiate de numere străine, pe care nu le cunosc. Totuși, infractorii sunt extrem de insistenți și contactează oamenii de pe numere diferite, în speranța că vor obține informațiile dorite. Deocamdată, oamenii nu au făcut sesizări la poliție, însă cu siguranță vor apărea, dacă vor fi persoane păgubite.

„Am primit zeci de telefoane de la numere din Spania și Italia, deși eu nu cunosc pe nimeni de acolo. Nu am răspuns niciodată, însă mă agasează cu telefoanele, zilnic. Am blocat vreo 5 numere, însă mă tot contactează de pe altele. Mă gândesc să fac sesizare și la poliție, însă nu cred că se poate rezolva ceva. Cine știe, de fapt, cine ne sună?”, a spus Mihaela Ciobanu, o femeie din Iași.