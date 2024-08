Poliția avertizează asupra unui alt tip de înșelăciune: Oamenii primesc citaţii false, în care sunt acuzați de pedofilie. Cum arată o astfel de citație (FOTO)

Poliția Română avertizează asupra unui tip de prin care oamenii sunt păcăliți, cu niște citații false, că trebuie și date persoane pentru a scăpa de niște acuzații grave legate de viața sexuală.

Poliția Română, despre metoda de înșelăciune „Government Impersonation Scam”

Oamenii primesc pe mail-uri citații falsificate în care sunt informați că ar fi implicați în infracțiuni grave legate de viața sexuală, precum pornografia infantilă, pedofilia și hărțuirea sexuală.

Lor li se cere să contacteze urgent un anumit număr de telefon sau o adresă de email ori să furnizeze informații personale sau bani pentru a „rezolva” problema.

Documentele falsificate sunt făcute astfel încât să semene cu citațiile emise de Poliție – au antetul instituției, ștampile și semnături falsificate ale unor polițiști. De asemenea, e-mail-urile de pe care sunt trimise citațiile le imită pe cele oficiale.

Acuzațiile din citații sunt extrem de grave și pot crea panică, așa că cetățenii pot fi tentați să ofere datele personale și bani pentru a-și rezolva „problemele”.

Poliția Română a publicat și un exemplu de citație falsificată:

Recomandările Poliției Române pentru a nu fi victimele înșelăciunilor

În acest context, Poliția Română a făcut o serie de recomandări:

1. Cererile de comunicare a unor detalii financiare (via email, poștă, reclame, apeluri telefonice etc.) să fie tratate cu suspiciune;

2. Verificarea dacă mesajul/apelul este legitim, prin apelarea directă a instituției la numărul de telefon oficial;

3. Neaccesarea link-urilor sau atașamentelor dintr-un email sau SMS nesolicitat. Ștergerea imediată a acestuia!

4. Maximizarea atenției la mesajele care conțin formule de adresare impersonale (ex: dear customer) sau greșeli gramaticale ori de scriere. Analizarea oricărui posibil detaliu care ar putea duce la depistarea unui înscris falsificat;

5. Activarea și folosirea în mod constant a unei forme de autentificare în mai mulți pași, atunci când este posibil. Acești pași suplimentari pot preveni accesarea nelegitimă a contului;

6. În cazul în care o persoană a fost victima unei infracțiuni, poate sesiza organele de urmărire penală prin plângere, sens în care aceasta trebuie să îndeplinească condițiile de fond și formă prevăzute de art. 289 din Codul de Procedură Penală, respectiv să conțină numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea și domiciliul ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, indicarea reprezentatului legal ori convențional, descrierea faptei ce formează obiectul plângerii, precum și indicarea făptuitorului și a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.

De asemenea, plângerea în formă electronică îndeplinește condițiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale.