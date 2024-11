Poliţia Română scoate la concurs peste 1.000 de posturi din sursă externă. Care sunt probele de concurs

Poliţia Română face o nouă rundă de recrutări. Pe lângă cele 800 de locuri disponibile pentru ofiţeri, au fost scoase la concurs peste o mie de posturi din sursă externă.

În această perioadă sunt în plină desfășurare probele de admitere la Academia de Poliţie care a scos 880 de locuri la concurs. Concurența este mult mai mică decât în anii trecuți. Doar 3.000 de tineri s-au înscris, potrivit .

Acesta este motivul pentru care Poliţia apelează acum şi la alte metode pentru a face angajari, scopul fiind să acopere deficitul uriaş de personal.

Tot în această perioadă se fac înscrieri pentru angajarea directă în poliţie din sursă externă. Sunt în jur de 1200 de locuri scoase la concurs de Ministerul de Interne în toată ţara.

Cei care vor să ocupe un astfeld e post trebuie să susțină o probă sportivă, dar şi una scrisă, din legislaţie.

Ministerul se confruntă cu o criză de personal din cauza solicitărilor de pensionare făcute de mii de angajaţi din cauza discuţiilor din spaţiul public privind schimbarea legilor care modifică sistemul de pensii speciale.

MAI acţionează în aceast an cu mult mai puţini poliţişti decât în anii precedenţi, are spre exemplu, cu o treime mai puţini ofiţeri în Jandarmerie, iau ISU are ocupată organigrama în proporţie de 75%, deci îi lipseşte un sfert dintre angaţi. În cazul IGPR, lipseau, la începutul acestui an, 22% dintre ofiţerii de poliţie.