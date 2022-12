Povestea emoţionantă a unui tată care n-a intrat la serbarea fiicei, rușinat de cum era îmbrăcat (FOTO)

Un bărbat din București a arătat, într-o postare pe Facebook, drama prin care trece un tată cu cinci copii, din care o fată cu dizabilități, notează .

Povestea emoționantă a unui tată care n-a intrat la serbarea fiicei, rușinat de cum era îmbrăcat

Tatăl unei eleve a refuzat să intre în clasă la serbarea de Crăciun a fiicei sale, pentru că era rușinat de uniforma pe care o purta.

„Am participat la serbarea de Crăciun a piciului meu (nu mai este pici, are 14 ani aproape) la Şcoală Specială nr. 5. Startul serbării a întârziat deoarece o aşteptăm pe Nicoleta … A sosit într-un târziu alături de tatăl ei, un om simplu, slab rău şi îmbrăcat în costum de lucrător la ADP Sct. 3 … Omul s-a învoit probabil de la muncă câteva ore să fie alături de fată … Nu a intrat în sala de clasă, ruşinat probabil de cum este îmbrăcat şi a rămas pe hol”, a povestit bărbatul pe pagina sa de

Autorul postării a povestit că a vorbit cu bărbatul respectiv și a descoperit greutățile familiei.

„Are cinci copii acasă, Nicoleta fiind o fată cu probleme locomotorii şi mentale. Mi-a spus că are nouă pareze, merge foarte greu. El urmează să-şi piardă mâna stângă, de la cot în jos, din cauza unui accident suferit, care i-a secţionat tendoanele. Mişcă doar două degete şi aşa face curat pe stradă.

Îmi explica cum ţine matura. Nu ştiu ce fel de accident a suferit, dar spune că deja are cangrenă şi în scurt timp va merge să o amputeze. Soţia lui nu munceşte şi are grijă de copii şi de fata cu nevoi speciale. Are 30 ani de vechime în munca pe stradă şi un salariu de doar 1.500 lei pe lună în mână.

Spera la o mărire. Mi-a recunoscut că are zile în care nu mănâncă nimic, ca să poată hrănii copiii … Nu mințea, este foarte slab. Pe 23 este ziua lui de naştere … şi spunea că de Crăciun nu are mai nimic de pus pe masă”, a mai povestit acesta.

Bărbatul a transmis că va merge să ducă familiei alimente și bani, atât cât își permite.

„Eu mă plâng de problemele prin către trec în perioada asta, dar Dumnezeu mi-a arătat că sunt oameni mult mai necăjiţi decât mine. Ştiu, sunt şi alţi oameni poate mult mai nevoiaşi decât Marius (aşa îl cheamă), dar el mi-a ieşit în cale, iar eu o să-l ajut. Vă urez sărbători fericite! P.S. Am uitat să spun că stă cu chirie … 1000 lei pe lună chiria şi 1000 dările”, a mai adăugat bărbatul.

În urma acestei postări, oamenii se mobilizează pe rețelele de socializare pentru a-l ajuta pe el și familia sa.