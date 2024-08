Povestea impresionantă de viață a unei tinere adoptate din România, care impresionează pe scena teatrală londoneză

Jurnaliștii britanici de la mărturisesc că nu puteau să vadă, în spatele accentului său britanic și a educației tinerei pe care au intervievat-o, se află o poveste de viață care s-ar fi putut sfârși trist, daca șansa unui alt destin nu ar fi scos-o din orfelinatul din Cluj-Napoca, acolo unde ajunsese imediat după ce s-a născut și unde și-a petrecut primii doi ani din viață.

Șansa unui nou destin: a fost adoptată de un cuplu britanic

Ionica Adriana din din North Yorkshire care, impresionată de drama situației copiilor din orfelinatele din România, prezentată la televiziune imediat după Revoluție, a decis să contacteze ambasada britanică de la București și să schimbe viața unuia dintre acei copii.

„Îmi amintesc cât de liniște era și cât de trist era pentru toți acești copii. Soțul meu a subliniat că probabil au renunțat la plâns pentru că nimeni nu le-a răspuns vreodată. Am fost atrași de zâmbetul ei, de fericirea de pe chipul ei, de energia pe care o avea sărind în pat, încercând să ne atragă atenția.” Totodată, aceasta precizând că a fost extrem de dureros să o vadă pe fetiță „rasă în cap, într-o cameră plină de muște, mâncând un terci”, povestește Cindy, mama adoptivă a Ionicăi.

Ionica Adriana este una dintre fetițele cărora le-a surâs norocul, după adopție s-a putut bucura de o copilărie fericită și a avut parte de o educație aleasă, fiind absolventă a East 15 Acting School, din cadrul Universității Essex.

Și-a cunoscut mama biologică și a descoperit că mai are două surori

Pornind într-o călătorie de descoperire a sinelui, Ionica a ținut să-și cunoască mama biologică, Valentina, cea care a născut-o când avea doar 16 ani. Cele două s-au revăzut în aprilie 2020, în Italia, și Ionica a descoperit că mai avea două surori, una în California (Angela), iar alta în Sicilia (Karina).

Tânăra spune că îi este recunoscătoare mamei sale biologice, deoarece a semnat actele de adopție și, aflându-i povestea de viață, spune că Valentina a făcut ceea ce i-a stat în putință la vremea respectivă.

A revăzut orfelinatul în care și-a petrecut primii doi ani din viață

Ionica Adriana a fost invitată să participe la documentarul BBC Radio 4 despre orfelinatele din România din timpul Comunismului. Ea a revăzut clădirea în care a trăit pentru doi ani:

„Atunci când ne-am apropiat de clădire, în mijlocul unei zone rezidențiale, am recunoscut-o imediat din fotografiile pe care le aveam în albume, pe când eram copil. Am simțit această emoție copleșitoare, viscerală, nu tristețe sau frică, ci ceva ce nu am mai experimentat până acum și pentru care nu am cuvinte. Poate că văzând orfelinatul mi s-a declanșat o amintire îndelung reprimată.

Eram așa de mică atunci când am plecat, încât îmi este greu să-mi imaginez cum mi-aș putea aminti ceva din acea perioadă. Dar m-am simțit ca într-un moment déjà vu – dacă un singur lucru s-ar fi întâmplat în alt mod, acesta și nu frumoasa zonă rurală din North Yorkshire ar fi fost casa mea.

Mi s-a spus toată viața că sunt veselă și fericită, dar totul ar fi putut fi atât de diferit

Mi s-a spus toată viața că sunt veselă și fericită, dar totul ar fi putut fi atât de diferit – ce slujbă aș fi avut, unde aș fi trăit, cine ar fi fost prietenii mei, dacă nu aș fi scăpat din orfelinat?”, a povestit experiența trăită Ionica, atunci când a revăzut orfelinatul.

„Am fost unul dintre de către o familie britanică. Altfel aș fi putut muri acolo. Nu trece o zi în care să nu le fiu extrem de recunoscătoare părinților mei și tuturor celor care au făcut posibil ca eu să am viața minunată pe care o am”, adaugă Ionica.

Cum a ajuns pe scena teatrului londonez

Ionica spune că a depus mult efort și a muncit extraordinar de mult pentru a se dezvolta în plan profesional. La finalul anului 2021, apărea pe scena Teatrului Forum din Billingham, în rolul prințesei Jasmine, în piesa Aladdin.

Tânăra cu origini românești a jurizat o competiție muzicală difuzată de BBC 1: „All Together Now”, a prezentat emisiuni pentru BBC Radio York și BBC Country File Live. De asemenea, a jucat în filmul Spirital Phantoma, dar și în serialele The Syndicate și Humbly Selfish.

Eaa dezvăluit că este pasionată de pantomimă, fiind încântată să le aducă și celorlalți zâmbetul pe buze: „Îmi place magia, bucuria pe care o aduce oamenilor. Este distractivă și o tradiție prin care, în copilărie, suntem introduși în lumea teatrului live. Îmi place foarte mult felul în care publicul găsește alte fragmente amuzante.”