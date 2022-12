Povestea pompierului desemnat Salvatorul de Onoare al anului: „Când a început să plângă am fost cel mai fericit om de pe pământ”

Plutonierul adjutant șef Cornel Ghincea a fost desemnat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență drept „Salvatorul de Onoare al anului”, după o manevră promptă cu care a salvat viața unei fetițe.

Intervenția pompierului care a fost în locul potrivit, la momentul potrivit și care a făcut diferența între viață și moarte are o poveste emoționantă.

Povestea pompierului care a salvat viața unei fetițe

„Eram în Adunații-Copăceni, cu treabă. Mă oprisem de vorbă cu cineva și la un moment dat, . Era o bunică, ce avea un copil în brațe. «Ajutați-mă, vă rog! Fetița nu respiră! Nu știu ce să îi mai fac!», striga femeia disperată”, povestește Cornel Ghincea, potrivit .

Pompierul a intrat imediat în curte și a luat copilul în brațe.

„Atunci am văzut că era inertă. Nu respira și era vânătă. Primul meu gând a fost acela că s-a înecat cu ceva și am început manevrele ce se aplică în caz de obstrucție a căilor respiratorii. Ca paramedic SMURD știam că trebuie acționat cât mai repede. Secundele mi s-au părut atât de lungi și tot ce îmi doream era ca fetița să reacționeze. O așezasem cu pieptul în palma mea când i-am simțit inima bătând, iar când a început să plângă am fost cel mai fericit om de pe pământ. Nu pot descrie în cuvinte acea senzație…”, își amintește pompierul.

Plutonierul adjutant șef Ghincea Cornel este pompier din anul 2007, și este un exemplu pentru colegii săi

Insigna onorifică „Salvatorul de Onoare al anului” i-a fost acordată cu ocazia Zilei Naționale a României, prin ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

„ a dat dovadă de curaj, promptitudine și stăpânire de sine atunci când viața unei fetițe din Adunații Copăceni a fost în pericol”, a transmis IGSU.