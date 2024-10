Povestea româncei care a ajuns agent imobiliar pentru Leo Messi. Visează să se întoarcă acasă, la Brașov

Migrările nu mai sunt o practică nouă pentru români, la fel cum se cunoaște deja că Spania este una dintre alegerile frecvente ale românilor care părăsesc țara pentru a merge la muncă. Aproape orice persoană din țara noastră cunoaște cel puțin un alt român care a plecat să lucreze în străinătate, în speranța unei vieți mai bune.

Povestea Andradei

Tot în căutarea unei vieți mai bune a plecat și Andrada. A făcut curățenie în campinguri și a servit prin baruri, însă azi vinde apartamente de lux și se poate mândri cu clienți precum și membrii trupei Rolling Stones, potrivit .

„Leo Messi este unul dintre clienţii cu care am lucrat şi lucrez de peste 10-12 ani, am vândut primul apartament în Barcelona şi îi achiziţionez toate hotelurile în Spania şi multe altele. Un alt om foarte modest pe care eu îl apreciez foarte mult este Ronnie de la Rolling Stones, am lucrat şi cu restul trupei, dar el îmi este foarte drag”, a povestit Andrada.

Chiar dacă viața pe care și-a clădit-o în Spania este visul multora, Andrada nu știe pentru cât timp va mai rămâne în străinătate. Sufletul ei este încă acasă, la Brașov.

Antreprenorul care a lucrat la cules de căpșuni

Sorin a ajuns în Spania în 2004, imediat ce a terminat liceul. A lucrat pentru spanioli, în condiţii grele, la . Azi, două decenii mai târziu, spaniolii lucrează pentru el.

Imigranții asiatici au luat locul românilor plecați în străinătate

În locul românilor care au plecat și nu vor să se mai întoarcă au venit peste 150.000 de muncitori asiatici, doar în ultimii 2 ani. Prezența imigranților la noi din țară ajută la acoperirea deficitul de forță de muncă.